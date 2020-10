Corona in Niedersachsen: Land reagiert auf steigende Zahlen Stand: 09.10.2020 20:06 Uhr Eine neue Corona-Verordnung ist Niedersachsens Antwort auf die steigende Zahl von Neuinfektionen. Darin geregelt: ein Beherbergungsverbot und Einschränkungen bei privaten Feiern.

Die neue Corona-Verordnung ist am Freitag in Kraft getreten. Darin gibt die Landesregierung erstmals Regeln für private Wohnungen und Grundstücke vor. Zu privaten Feiern dürfen demnach unabhängig von der Zahl der Corona-Fälle in der jeweiligen Region nur noch höchstens 25 Personen zusammenkommen - sofern Abstandsregeln eingehalten und Masken getragen werden. Draußen, im eigenen Garten oder Hof, dürfen es maximal 50 sein. Einschränkung: Steigt die Zahl der Neu-Infektionen innerhalb einer Woche in einer Region auf über 50 auf 100.000 Einwohner gerechnet, dürfen sich in der eigenen Wohnung noch höchstens zehn Personen treffen. Die Obergrenze für Feiern in der Gastronomie wurde von 50 auf 100 Teilnehmer angehoben.

Videos 27 Min "Beherbergungsverbot gilt für touristische Reisen" Die stellvertretende Krisenstabs-Leiterin Claudia Schröder erläutert die neuen Corona-Regeln für Niedersachsen. (09.10.2020) 27 Min

Beherbergungsverbot vor den Herbstferien

Gleichzeitig beschloss die Landesregierung ein Beherbergungsverbot für Niedersachsen-Urlauber aus Risikogebieten. Die Landesregierung werde jeden Tag die Lage neu bewerten und jeweils mittags eine entsprechende Liste von Risikogebieten auf ihrer Internetseite veröffentlichen, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Um das Beherbergungsverbot zu umgehen, könnten Menschen aus den betroffenen Gebieten einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein dürfe. Den Wortlaut der Verordnung zum Beherbergungsverbot finden Sie hier.

Schlachthöfe stehen im Fokus

Zur Verschärfung der Corona-Regelungen war es gekommen, weil die Infektionszahlen in Niedersachsen Anfang Oktober in die Höhe geschnellt waren. In zwei Schlachthöfen in den Landkreisen Cloppenburg und Emsland waren bei Tests zahlreiche Corona-Fälle entdeckt worden. Insgesamt überschritten in Niedersachsen vier Landkreise und die Stadt Delmenhorst den Grenzwert. Wegen mehrerer Corona-Fälle bleiben in der Gemeinde Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) Schulen und Kitas geschlossen. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte sich vor den Herbstferien in einem Brief an die Schüler im Land gewandt. Darin kündigte er an, dass es nach den Herbstferien mitunter kühl im Klassenzimmer werden könnte, weil regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume zur Normalität werde.

Grippe-Impfstoff in Niedersachsen knapp

In einigen Arztpraxen und Apotheken in Niedersachsen wird nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) der Grippe-Impfstoff knapp. Viele Menschen würden sich wegen des Coronavirus vorsichtiger verhalten als in den zurückliegenden Jahren, so die KVN. Ein weiterer Grund für den Ansturm auf die Impfung sei vermutlich die landesweite Impf-Werbe-Kampagne, die vor drei Wochen gestartet wurde. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts haben Ärzte in Niedersachsen bislang fast 1,5 Millionen Grippe-Impfdosen geordert.

Videos 3 Min Corona Kompakt: 50 Personen im Altenheim in Vechta erkrankt Die Ursache für den Ausbruch ist noch unklar. Außerdem: In Hannover beginnt das "Herbstvergnügen" mit Corona-Auflagen. 3 Min

Ermittlungen: Verurteilungen unwahrscheinlich

Tödliche Corona-Fälle in Pflegeheimen vom Beginn der Pandemie im Frühjahr beschäftigen immer noch Ermittlungsbehörden im Land. In Wildeshausen im Landkreis Oldenburg stellt die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen nach der Infektion zahlreicher Bewohner eines Altenheims aber voraussichtlich bald ein. Auch in den Untersuchungen zu einem Corona-Ausbruch in einem Altenheim in Bramsche bei Osnabrück hält die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung für unwahrscheinlich.

Gastronomie darf auf Hilfe hoffen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat unterdessen angekündigt, dass die Landesregierung die unter der Corona-Krise leidende Gastronomie unterstützen will. Unter anderem soll die Überbrückungshilfe aufgestockt werden. Zu dem 120-Millionen-Euro-Programm zur Förderung von Gastronomie und Tourismus gehöre ein Gaststätten-Förderprogramm, sagte Althusmann. Es sei vorgesehen, dass Betriebe des Gaststätten-Gewerbes eine Unterstützung in Höhe von 7,5 Prozent der entstandenen Umsatzverluste im Zeitraum September bis Dezember erhalten können, so der Minister.

Gesundheitsämter am Limit, die Bundeswehr unterstützt

Viele Gesundheitsämter arbeiten in der Corona-Pandemie am Limit. Für die Kontaktverfolgung bei Corona-Infektionen fehlt Personal. In Osnabrück helfen Mitarbeiter anderer Behörden aus. Der Leiter des Gesundheitsdienstes für den Landkreis und die Stadt Osnabrück, Gerhard Bojara, sprach davon, dass man an einer Grenze angekommen sei. Die Situation sei "alles andere als entspannt", so Bojara. In der Region Hannover werden 40 Sanitäter der Bundeswehr das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Infektionsketten unterstützen.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Für Fragen zum Coronavirus hat das Land eine Telefon-Hotline geschaltet: Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr unter der Nummer (0511) 120 60 00 zu erreichen, am Sonnabend jeweils von 10 bis 15 Uhr. Bürger erhielten dort allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, hieß es aus dem Innenministerium, und würden bei Bedarf zu anderen Bereichen der Landesregierung vermittelt. Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 09.10.2020 | 19:30 Uhr