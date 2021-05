Corona in Niedersachsen: Land kündigt Lockerungen an Stand: 04.05.2021 21:43 Uhr Die niedersächsische Landesregierung hat am Dienstag Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt. Sie will dafür Spielräume nutzen, die die sogenannte Bundes-Notbremse bietet.

Für die Öffnungsstrategie nehme die Landesregierung alle Bereiche gleichzeitig in den Blick, hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf einer Pressekonferenz erklärt. Innerhalb dieser Strategie wolle man stufenweise vorgehen und langsam die Schwellen senken. Das betreffe Branchen der Gastronomie, des Tourismus, des Einzelhandels, Freizeitangebote und Veranstaltungen. Für die Öffnung gelten strenge Maßstäbe, die an Tests und Impfungen geknüpft seien. Wer tagesaktuell negativ auf das Coronavirus getestet ist, soll ab Montag im Einzelhandel ohne Termin einkaufen können. Gleiches gilt für vollständig Geimpfte. Wie Genesene ihre überstandene Infektion nachweisen können, werde derzeit geprüft.

Schule und Kita: Szenario B bis Inzidenz 165

Wie vor zwei Wochen angekündigt wird Niedersachsen auch bei Schulen und Kita mehr Möglichkeiten zulassen und die Schwellenwerte für die Szenarien an die "Bundes-Notbremse" anpassen. Demnach können Schülerinnen und Schüler ab kommender Woche bis zur Inzidenzmarke von 165 im Szenario B (Wechselmodell) bleiben - erst dann gilt Szenario C (Distanzunterricht). In Kindertagesstätten können bis zur Inzidenz 165 alle Kinder in festen Gruppen und Räumen betreut werden. Förderschulen und Abschlussklassen sollen unabhängig vom Inzidenzwert durchgehend Präsenzunterricht haben.

Bleibt Sieben-Tage-Inzidenz Maß aller Dinge?

Forscher fordern inzwischen, weitere Werte heranzuziehen - etwa die Neuzugänge in Kliniken. Der Grund: Die vermehrten Tests - vor allem in Bevölkerungsgruppen, die meist nicht schwer an Covid-19 erkranken - führen laut Wissenschaftlern zu einer massiven Steigerung der Fallmeldungen, aber nicht proportional zu einer Steigerung der Krankheitslast. Zudem gebe es durch die zunehmende Zahl an Impfungen zwar weniger Infektionen, aber vor allem weniger schwere Erkrankungen. Statt ausschließlich die Inzidenz sollte also auch die Zahl der Neuaufnahmen und die Auslastung der Intensivstationen betrachtet werden. Die norddeutschen Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen verzeichnen dabei noch weniger als 0,5 Neuaufnahmen pro Tag und 100.000 Einwohner - und liegen damit unter dem von Forschern vorläufig errechneten Grenzwert von 0,7 täglichen Neuaufnahmen pro 100.000 Einwohner.

Seit Ende April Impftermine für über 60-Jährige

Nach dem Impf-Wochenende landete Niedersachsen im Bundesländer-Vergleich auf Platz acht. Davor hatte es meist einen der hinteren Plätze in der Statistik belegt. Wer 60 Jahre und älter ist, kann seit diesem Montag einen Termin über die Impfhotline mit der Telefonnummer (0800) 99 88 665 oder über das Internet-Impfportal des Landes vereinbaren. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) erklärte am Montag, an der Priorisierung der Impfungen festhalten zu wollen, bis genügend Impfstoff für alle da sei, die sich impfen lassen wollen.

Test-Angebote für Belegschaft: Firmen in der Pflicht

Seit dem 20. April müssen Unternehmen in Niedersachsen ihren Angestellten und Beschäftigten einmal in der Woche einen Corona-Test anbieten, falls diese nicht von zu Hause aus arbeiten können. Für die Belegschaft sind die Tests freiwillig. Wirtschaftsverbände hatten gegen die generelle Testpflicht in Unternehmen mobil gemacht und sich vehement gewehrt.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls in der Regel für 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

