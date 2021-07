Corona in Niedersachsen: Land folgt Stiko bei Kreuzimpfung Stand: 02.07.2021 21:38 Uhr Das Land passt seine Impfkampagne einer aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) an. Wer beim ersten Termin mit AstraZeneca geimpft wurde, erhält beim zweiten Biontech oder Moderna.

Die Impfzentren im Land setzen den Rat der Stiko ab sofort um, zumindest dort, wo bereits genug mRNA-Dosen vorrätig seien. Das teilte das niedersächsische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Der Abstand zwischen Erst- und Zweit-Impfung werde zudem von neun bis zwölf auf sechs Wochen verringert. Terminänderungen sollen im Impfportal im Internet und an der Telefon-Hotline zeitnah ermöglicht werden. Impfzentren und Ärzte reagierten auf die Neuregelung am Freitag überrascht. Diese bedeute viel Organisation, zudem müssten entsprechend mehr Biontech- und Moderna-Dosen geliefert werden. Die sogenannte Kreuzimpfung schützt laut Stiko besser vor der sich ausbreitenden Delta-Variante.

Im Juli soll jeder Impfwillige einen Termin bekommen

Diesen Monat sollen alle Interessierten einen Impftermin bekommen. "Wir können versprechen, dass jeder, der im Juli einen Termin haben will, auch einen haben kann", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. Der Schub in der Impfkampagne soll durch die angekündigten Impfstofflieferungen ermöglicht werden: Die Landesregierung erwarte allein diesen Monat 1,3 Millionen Dosen aller in Deutschland zugelassenen Hersteller für die Zentren - auch das nur einmal zu verimpfende Vakzin von Johnson & Johnson.

Impfen gegen die Verbreitung der Delta-Variante

Ministerin Behrens äußerte außerdem die Sorge vor der weiteren Verbreitung der Delta-Variante - vor allem durch Reiserückkehrer. Die Virusmutation werde auch in Niedersachsen zunehmend eine Rolle spielen, so Behrens. Das Maß der Dinge in dieser Pandemie sei weiterhin das Impfen. Schärfere Kontrollen von Reisenden gibt es vorerst allerdings nicht. Bei einem Bund-Länder-Treffen konnten sich die Beteiligten am Montag nicht auf Corona-Regeln für Reiserückkehrer einigen. Niedersachsens Ministerpräsident hatte zuvor dafür geworben.

Geburtstags-, Hochzeits- und Einschulungsfeiern wieder möglich

Wegen der niedrigen Inzidenzen sind mittlerweile fast überall die Corona-Regeln gelockert worden. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer konstanten Inzidenz unter 35 dürfen sich nach der aktuell geltenden Verordnung zehn Personen aus bis zu zehn Haushalten treffen. Zusätzlich dürfen noch vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren an einem Treffen teilnehmen, ohne dass sie mitgezählt werden. Bei einer Inzidenz unter 10 darf die Zahl von 10 auf 25 Personen drinnen und 50 Personen draußen erhöht werden. Treffen darüber hinaus sind erlaubt, wenn alle Erwachsenen einen negativen Testnachweis haben. Damit sind zum Beispiel Geburtstags-, Hochzeits- und Einschulungsfeiern wieder möglich.

Lockerungen bei Freizeitangeboten

Weitere Bereiche, die von den Lockerungen bei Inzidenzen unter 10 profitieren, sind etwa Stadtführungen und Führungen durch Natur und Landschaften, hier gelten weder Abstandsgebot noch Maskenpflicht. Bei touristischen Übernachtungen muss nur bei der Anreise ein negativer Corona-Test nachgewiesen werden. Gäste von Clubs und Diskotheken müssen einen negativen Testnachweis vorlegen oder einen Nachweis über die vollständige Impfung oder Genesung. Auch hier entfallen Maskenpflicht und Abstandsgebot. Auf den Wochenmärkten darf künftig ohne Maske eingekauft werden.

Maskenpflicht auf Schulhöfen fällt weg

Außerdem: Erleichterung für alle Schüler in Niedersachsen, denn die Maskenpflicht auf den Pausenhöfen ist weggefallen. In Schulgebäuden bleibe die Maskenpflicht jedoch auf den Fluren, in Treppenhäusern und auf Toiletten bestehen. Der Schritt ist möglich, weil Maßnahmen wie die verpflichtenden regelmäßigen Corona-Selbsttests weiter gelten.

Tonne: "Niemand muss sich Sorgen um sein Kind machen"

Apropos Schulen: Niedersachsens Schülerinnen und Schüler werden nach den Sommerferien mit Präsenzunterricht und Schutzmaßnahmen ins neue Schuljahr starten. Die Testpflicht wird bis Ende September beibehalten und die Maskenpflicht gilt weiter - bei einer Inzidenz über 35 auch während des Unterrichts. Schulen sollten sich außerdem weiterhin regelmäßig ans Lüften halten. "Es steht für mich ganz oben auf der Agenda, dass die Bildungs- und Abschlusschancen unserer Schülerinnen und Schüler gewahrt und vergleichbar bleiben zu den Vorjahren. Niemand muss sich Sorgen machen um sein Kind", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls in der Regel für 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

