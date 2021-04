Corona in Niedersachsen: Klinik-Neuzugänge statt Inzidenz? Stand: 30.04.2021 18:38 Uhr Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz das Maß aller Dinge, um die Dynamik der Corona-Pandemie abzubilden? Forscher fordern inzwischen, weitere Werte heranzuziehen - etwa die Neuzugänge in Kliniken.

Der Grund: Die vermehrten Tests - vor allem in Bevölkerungsgruppen, die meist nicht schwer an Covid-19 erkranken - führen laut Wissenschaftlern zu einer massiven Steigerung der Fallmeldungen, aber nicht proportional zu einer Steigerung der Krankheitslast. Zudem gebe es durch die zunehmende Zahl an Impfungen zwar weniger Infektionen, aber vor allem weniger schwere Erkrankungen. Statt ausschließlich die Inzidenz sollte also auch die Zahl der Neuaufnahmen und die Auslastung der Intensivstationen betrachtet werden. Die norddeutschen Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen verzeichnen dabei noch weniger als 0,5 Neuaufnahmen pro Tag und 100.000 Einwohner - und liegen damit unter dem von Forschern vorläufig errechneten Grenzwert von 0,7 täglichen Neuaufnahmen pro 100.000 Einwohner.

Testpflicht an den Schulen - mehr als 500 Fälle pro Woche

Unterdessen gibt es erste Ergebnisse der Testpflicht an Schulen: In der ersten Woche nach den Osterferien wurden so mehr als 500 Corona-Fälle entdeckt, in der darauffolgenden fast 600. Dadurch habe ein Einschleppen in die Schulen und Weiterverbreiten in den Familien verhindert werden können, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag in Hannover: "Damit bestätigt sich, dass die Selbsttests ein wirksames Instrument sind, um Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen."

Gibt es Privilegien für Geimpfte?

Nach der Tourismusbranche und den kommunalen Spitzenverbänden setzt sich auch die Landtagsopposition dafür ein: FDP und Grüne fordern kreative, klare Lösungen für Geimpfte. Nach Angaben der Staatskanzlei gelten für vollständige geimpfte Personen bereits Erleichterungen in Niedersachsen. Laut der aktualisierten Corona-Verordnung fällt für sie die Test- und Quarantänepflicht weg. Für weitere Schritte sei es noch zu früh, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Zuvor hatte sich Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) in dieser Frage zurückhaltend geäußert. Es sei "eine der schwierigsten Fragen, die sich uns bis jetzt gestellt hat", sagte Weil nach dem Impfgipfel in Berlin. Sie müsse sehr sorgfältig diskutiert werden.

Notbremse bringt Lockerungen - und strengere Regeln

Aber auch andernorts tut sich was: Die nun geltenden bundeseinheitlichen Regelungen sorgen dafür, dass viele Innenstädte in Niedersachsen wieder etwas belebter sind. Ist die Sieben-Tages-Inzidenz unter 150, dürfen Geschäfte in der betreffenden Kommune das sogenannte "Click and Meet" anbieten: Wenn Kundinnen und Kunden online einen Termin machen und ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen, können sie zum Einkaufen im Laden vorbeikommen. An anderen Stellen dagegen sorgt die Bundes-Notbremse dagegen für deutlich strengere Regeln. Mit Blick auf die nächtliche Ausgangssperre, die in allen Kommunen mit einer Inzidenz über 100 gilt, zeigte Weil sich skeptisch. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit sei bei Ausgangsbeschränkungen fraglich, so der Ministerpräsident. Er sei "sehr gespannt" auf die Rechtsprechung.

Fast 75.000 Impfungen am Wochenende

Um Niedersachsens Rückstand beim Impfen aufzuholen und die AstraZeneca-Lagerbestände aufzubrauchen, lud das Land am Wochenende zum Impf-Marathon. Fast 75.000 Bürgerinnen und Bürger kamen - und ließen sich am Sonnabend und Sonntag impfen. Das waren noch einmal mehr als vom Land erwartet, weshalb Gesundheitsministerin Behrens eine durchweg positive Bilanz zog. Manche Kommunen waren da kritischer.

Seit Montag Impftermine für über 60-Jährige

Nach dem Impf-Wochenende landete Niedersachsen im Bundesländer-Vergleich auf Platz acht. Davor hatte es meist einen der letzten Plätze belegt. Wer 60 Jahre und älter ist, kann seit diesem Montag einen Termin über die Impfhotline mit der Telefonnummer (0800) 99 88 665 oder über das Internet-Impfportal des Landes vereinbaren. Gesundheitsministerin Behrens erklärte am Montag, an der Priorisierung der Impfungen festhalten zu wollen, bis genügend Impfstoff für alle da sei, die sich impfen lassen wollen.

Test-Angebote für Belegschaft: Firmen in der Pflicht

Seit dem 20. April müssen Unternehmen in Niedersachsen ihren Angestellten und Beschäftigten einmal in der Woche einen Corona-Test anbieten, falls diese nicht von zu Hause aus arbeiten können. Für die Belegschaft sind die Tests freiwillig. Wirtschaftsverbände hatten gegen die generelle Testpflicht in Unternehmen mobil gemacht und sich vehement gewehrt.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls in der Regel für 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

