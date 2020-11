Corona in Niedersachsen: Jetzt alle Kontakte einschränken Stand: 03.11.2020 15:52 Uhr Angesichts der rasant steigenden Corona-Infektionen gelten seit Montag neue Einschränkungen im öffentlichen Leben. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat deren Notwendigkeit erläutert.

Der Ministerpräsident beantwortete dazu bei NDR 1 Niedersachsen die Fragen von Hörern zum Sinn der neuen Maßnahmen. Er verdeutlichte, dass es aufgrund des dramatischen Infektionsgeschehens darum gehe, dass jeder einzelne seine Kontakte drastisch einschränkt. Das sei auch der Hintergrund für die Schließungen von Restaurants, Kneipen, Fitnessstudios und anderen Orten, an denen Menschen zusammenkommen. Man habe über längere Zeit versucht, punktuell gegen das Infektionsgeschehen vorzugehen. Das sei nun nicht mehr möglich, so Weil. "Diese zweite Welle ist richtig schwierig zu bewältigen." Über Lockerungen der neuen Regeln werde erst diskutiert, wenn sich das Infektionsgeschehen "in die richtige Richtung bewegt". Noch steigen die Zahlen allerdings weiter an. Laut Experten dauert es zehn bis 14 Tage bis neue Maßnahmen ihre Wirkung zeigen können.

Zahlreiche Klagen gegen neue Regeln

Ob die neuen Regeln allerdings Bestand haben, wird sich noch zeigen. Denn beim Lüneburger Oberverwaltungsgericht (OVG) sind bislang 24 Klagen gegen die neuen Auflagen eingegangen. Vor allem Gastronomen sehen sich durch die neuerlichen Schließungen in ihrer Existenz bedroht. Aber auch Tattoo- und Piercingstudios, ein Kosmetikstudio, ein Schwimmbad, eine Spielhalle und ein Wettannahmebüro haben sich an das Oberverwaltungsgericht gewandt. Über die ersten Klagen könnte nach Angaben einer Gerichtssprecherin frühestens Anfang der kommenden Woche entschieden werden.

Härtere Maßnahmen gegen Regelverweigerer gefordert

Während betroffene Unternehmer vor Gericht gegen die Maßnahmen streiten, gibt es im privaten Bereich Menschen, die sie einfach ignorieren und mit ihrem Verhalten sich und andere gefährden. So müssen Polizei und Ordnungsämter im Land immer wieder bei privaten Feiern einschreiten. Etwa in der Corona-Hochburg Cloppenburg, wo die Polizei am Wochenende insgesamt 109 Ordnungswidrigkeiten feststellte. Der CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer forderte am Freitag im Niedersächsischen Landtag ein härteres Vorgehen gegen diese Regelverweigerer. Denn dieses Verhalten einfach hinzunehmen, führe auch dazu, dass die eigentlich hohe Akzeptanz in der Gesamtbevölkerung schwinde.

1.400 Landesbedienstete sollen in Gesundheitsämtern helfen

Ein Problem bei den sehr hohen Zahlen der Neuinfizierten ist, dass die Gesundheitsämter bei der Verfolgung der Kontakte nicht mehr hinterherkommen. Vielerorts reichen die personellen Kapazitäten nicht aus. Einige Landkreise und Kommunen setzen bereits Bundeswehrangehörige oder Mitarbeitende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ein. Zudem sollen nun bis zu 1.400 Behördenmitarbeiter in den Gesundheitsämtern aushelfen. Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, sollten die Verwaltungskräfte "von ihrem Dienstposten aus oder im Homeoffice arbeiten können", hieß es aus dem Sozialministerium.

Viele Betten, aber Personalnot in Krankenhäusern

Denn gelingt es nicht, das Infektionsgeschehen wieder einzudämmen, wird die Lage in den Krankenhäusern schon bald angespannt sein. Zwar sind die Kapazitäten von Intensivbetten in Niedersachsen noch nicht annähernd ausgeschöpft. Doch zeigt sich schon jetzt, dass die Zahl der Patienten mit schwerwiegendem Krankheitsverlauf immer weiter zunimmt. Hinzu kommt eine akute Personalnot auf den Intensivstationen. Die könnte dazu führen, dass Personal von anderen Stationen für die aufwendige Behandlung von Corona-Patienten abgezogen werden müsste und Routine-Eingriffe ausgesetzt werden müssten. Die Personalnot im Pflegebereich wird noch zusätzlich dadurch verschärft, dass sich auch immer mehr Krankenpflegerinnen und -pfleger im privaten Umfeld mit Corona infizieren und auf der Arbeit ausfallen.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Für Fragen zum Coronavirus hat das Land eine Telefon-Hotline geschaltet: Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr unter der Nummer (0511) 120 60 00 zu erreichen, am Sonnabend jeweils von 10 bis 15 Uhr. Bürger erhielten dort allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, hieß es aus dem Innenministerium, und würden bei Bedarf zu anderen Bereichen der Landesregierung vermittelt. Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

