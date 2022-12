Corona in Niedersachsen: Inzidenz steigt auf 449,8 Stand: 13.12.2022 07:19 Uhr Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist erneut leicht gestiegen und bundesweit am höchsten. Den zweithöchsten Wert hat das benachbarte Bremen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) RKI hat am Dienstag 9.695 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt bei 449,8 und ist damit erneut leicht gestiegen - am Montag betrug der Inzidenz-Wert 409,3. Das RKI registrierte 30 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt landesweit bei 11.994.

Die Zahlen zur Corona-Lage in Niedersachsen (Stand 10. Dezember 2022)

Corona-Inzidenzwerte der Landkreise und kreisfreien Städte

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Die in der folgenden Tabelle dargestellten Zahlen der Neuinfektionen basieren auf den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) und sind am Vortag des jeweils angegebenen Datums ans RKI übermittelt worden.

Land verabschiedet sich von Warnstufen-Konzept

Lange Zeit haben der frühere Leitindikator Hospitalisierung und der Indikator Intensivbetten im Warnstufen-Konzept der niedersächsischen Landesregierung eine wichtige Rolle gespielt. Diese Werte sind seit der Corona-Verordnung vom 24. Februar nicht mehr ausschlaggebend als Warnstufen-Indikatoren. Gleichwohl bleiben sie aussagekräftig und deshalb werden sie weiter von der Landesregierung veröffentlicht. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass sie bei einem erneuten starken Anstieg zur Einschätzung der Corona-Lage wieder an Bedeutung gewinnen.

Intensivstationen: Wie hoch ist der Anteil an Covid-19-Fällen?

Die folgende Grafik zeigt in Prozentzahlen, wie stark die Intensivbetten in den niedersächsischen Kliniken mit Covid-19-Fällen in den vergangenen Tagen belegt waren und aktuell sind.

Auslastung der Intensivstationen in ganz Norddeutschland

In der folgenden Karte ist die Belegung der Intensivstationen im ganzen Norden zu sehen. Je dunkler sie eingefärbt ist, desto höher ist der Anteil an Covid-19-Patienten. Die Karte zeigt auch, dass einige Intensivstationen auch ohne Corona-Fälle bereits ausgelastet sind.

Zahl der Corona-Neuaufnahmen in den niedersächsischen Kliniken

Anhand der folgenden Tabelle lässt sich nachvollziehen, wie viele Menschen wegen einer Corona-Infektion in einer Klinik behandelt werden müssen. Die Grafik zeigt die Zahl der Patientinnen und Patienten gerechnet auf 100.000 Einwohner.

Corona-Infektionsrisiko nach Altersgruppen

Die folgende Grafik zeigt, welche Altersgruppen in Norddeutschland am stärksten von Corona-Infektionen betroffen sind. Dies hat sich seit Beginn der Pandemie mehrfach geändert.

