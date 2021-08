Corona in Niedersachsen: Impfkampagne und neue Verordnung Stand: 17.08.2021 18:52 Uhr Niedersachsen plant eine neue, geänderte Corona-Politik: Mit der in Kürze erwarteten Verordnung soll der Stufenplan Geschichte sein.

Die neue Corona-Verordnung soll am 25. August in Kraft treten. Die einzelnen Stufen, die sich ausschließlich nach der Sieben-Tage-Inzidenz richten und jeweils Verschärfungen beziehungsweise Lockerungen der Maßnahmen bedeuten, gibt es dann nicht mehr. "Nichtsdestotrotz werden wir die weitere Entwicklung sehr intensiv beobachten und es wird Warnstufen geben", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag in Hannover.

3G - Aufforderung zum Impfen

Die Inzidenz wird für die Bewertung der Lage nicht mehr alleiniger Richtwert sein. Pörksen zufolge wird 3G - also Teilnahme am gesellschaftlichen Leben nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete - eine große Rolle spielen. "In diesem Zusammenhang fordern wir immer wieder die Menschen auf, sich möglichst bald impfen zu lassen, damit sie dann auch von der Testpflicht befreit sind."

Neue Stiko-Empfehlung für Impfung von Jugendlichen

Fahrt aufnehmen sollen auch die Impfungen von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren. Die Ständige Impfkommission (Stiko) befürwortet diese nun ohne Einschränkungen. Zuvor hatte sie die Corona-Impfung in dieser Altergruppe nur für Vorerkrankte empfohlen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) äußerte sich erleichtert: Die Entscheidung für eine Impfung werde Eltern und ihren Kindern durch die neue Stiko-Empfehlung deutlich leichter gemacht. Er erhoffe sich dadurch neuen Schwung für die Impfkampagne.

Impfungen an Schulen geplant

Auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) begrüßte die Stiko-Empfehlung. Er sieht den Kurs der Landesregierung bestätigt. Die Empfehlung gebe Rückenwind bei der geplanten Umsetzung von Impfangeboten in Schulen. Für diesen Plan gab es allerdings Kritik unter anderem vom Verband Bildung und Erziehung (VBE). Mit solchen Impfungen vor Ort würden Konflikte in die Schule getragen. Der Verband fürchtet Diskussionen mit Impfgegnerinnen und -gegnern, außerdem würden Schülerinnen und Schüler indirekt unter Druck gesetzt, sich impfen zu lassen.

Sonder-Impfaktionen für Kinder und Jugendliche

Ab Ende August soll es in Niedersachsen erneut Sonder-Impfaktionen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geben. Termine und konkrete Aktionen in den Kommunen sollen dem Corona-Krisenstab zufolge in Kürze auf der Internetseite der Landesregierung veröffentlicht werden. Darüber hinaus böten viele Impfzentren Unter-18-Jährigen an, sich auch ohne Termin gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Corona-Hotline in Niedersachsen

