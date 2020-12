Corona in Niedersachsen: Harter Lockdown oder nicht? Stand: 09.12.2020 20:27 Uhr Deutschlandweit steigen die Zahlen der Neu-Infektionen. Viele Länder wollen daher die Maßnahmen nach Weihnachten bis zu einem harten Lockdown verschärfen - nur Niedersachsen geht einen Sonderweg.

Niedersachsens stellvertretender Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) hat in dieser Woche im Niedersächsischen Landtag mitgeteilt, dass die Landesregierung keinen Grund für eine unmittelbare Neubewertung der Maßnahmen sehe. Der sogenannte Teil-Lockdown wirke, wenn auch nicht in dem erhofften Ausmaß, so der Wirtschaftsminister. Anke Pörksen, Sprecherin der Niedersächsischen Staatskanzlei, bekräftigte den Kurs am Mittwoch. "In den verschiedenen Regionen in Deutschland gibt es sehr unterschiedliche Infektionslagen. Selbstverständlich wird sich die Landesregierung bei weiteren Maßnahmen an der Situation in Niedersachsen orientieren", sagte Pörksen. Die Nord-Nachbarn Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen trotz geringerer 7-Tage-Inzidenz dicht machen.

430 Corona-Verstöße in Zügen festgestellt

Am Montag haben Bundespolizisten die Einhaltung der Corona-Regeln in Zügen in Niedersachsen, Hamburg und Bremen kontrolliert. Das Ergebnis: In einem Zeitraum von neun Stunden stellten sie mit 430 Fällen ein Drittel mehr Verstöße fest als sonst in 24 Stunden. Die Beamten hätten Ermahnungen ausgesprochen und bei uneinsichtigen Passagieren Bußgeldverfahren eingeleitet, so ein Bundespolizeisprecher

Impfzentren sollen landesweit am 15. Dezember einsatzbereit sein

Derweil baut Niedersachsen weiter an der Impf-Infrastruktur. Rund 50 Impfzentren sollen am Dienstag kommender Woche in Bereitschaft gehen. In Hildesheim zum Beispiel wird die Turnhalle einer Schule umgebaut, die in wenigen Tagen fertig sein soll. Der Umbau bedarf viel Organisation und auch Hilfe von Ehrenamtlichen von Feuerwehren und Technischem Hilfswerk. Die Bürger sollen später eine sogenannte Impfstraße durchlaufen, von der Anmeldung bis zur Impfung selbst.

Erste Impfungen noch im Dezember?

Nach Angaben des Corona-Krisenstabs könnten möglicherweise noch im Dezember die ersten 100.000 Menschen in Niedersachsen geimpft werden. Derweil hat in Hannover ein privates Testzentrum für sogenannte Schnelltests eröffnet. Das niedersächsische Sozialministerium und die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) sehen das Unternehmen kritisch. Noch sei der Markt für Schnelltests angespannt und der private Einsatz könne dazu führen, dass die Tests knapp würden, hieß es von der KVN. Zwei Zentren mit gleichem Angebot gibt es auch in Osnabrück.

104 Corona-Infektionen in Franziskanerinnen-Kloster

Im Westen des Landes ist es erneut zu zwei größeren Corona-Ausbrüchen gekommen. In einem Franziskanerinnen-Kloster in Thuine (Landkreis emsland) haben sich inzwischen mindestens 104 Ordensschwestern mit dem Virus infiziert. In Glandorf (Landkreis Osnabrück) ist ein inhabergeführter mittelständischer Fleischbetrieb seit Dienstag geschlossen. Dort waren mindestens neun Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Weil die Mitarbeitenden nicht in Schichten, sondern in wechselnden Gruppen gearbeitet haben, hat der Gesundheitsdienst die gesamte Belegschaft in Quarantäne geschickt.

In der Krise sind Solidarität und Ehrenamt gefragt

In diesem Jahr kämpft der Norddeutsche Rundfunk in der Weihnachtszeit für benachteiligte Menschen im Land. Mit der Benefizaktion "Hand in Hand für Niedersachsen" ruft der NDR in Kooperation mit dem Diakonischen Werk und den Caritas-Verbänden zu Spenden auf. Die Krise isoliert Menschen von gesellschaftlicher Teilhabe und schafft vor allem Gesprächsbedarf. Ehrenamtliche Telefonseelsorger haben in den vergangenen Wochen eine Zunahme der Anrufe verzeichnet. Sie schätzen, dass sich drei von vier Gesprächen um Corona drehen.

Corona-Hotline in Niedersachsen noch länger besetzt

Für Fragen zum Coronavirus hat das Land eine Telefon-Hotline geschaltet: Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr unter der Nummer (0511) 120 60 00 zu erreichen, am Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen ist die Hotline jeweils von 10 bis 17 Uhr besetzt. Bürger erhielten dort allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, hieß es aus dem Innenministerium. Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

