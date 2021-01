Corona in Niedersachsen: Erneute Diskussion um Schulfahrplan Stand: 07.01.2021 08:37 Uhr Mit der Verschärfung des Lockdowns kocht im Land die Debatte um eine Strategie für Schulen hoch. Oft geht es um den Spagat zwischen Infektionsschutz und Kindeswohl.

Der Landesschülerrat fürchtet, dass Corona zum "Damokles-Schwert ganzer Schullaufbahnen" wird. "Wir gehen mit dem Homeschooling das Risiko ein, Schüler langfristig zu verlieren und Rückstände unaufholbar zu vergrößern", so der Vorsitzende Florian Reetz am Mittwoch. Kinderärzte und Psychologen sorgen sich besonders um das seelische Wohl der Kinder - wegen der wenigen Kontakte. Der Landeselternrat hält sich unterdessen mit Kritik am Fahrplan der Landesregierung zurück, mahnt aber an, an den Schulen endlich einen wirksamen Virenschutz aufzubauen. Dazu gehörten etwa Raumluft-Filter und Acrylglaswände in den Räumen - da sei viel versäumt worden, so die Vorsitzende Cindy-Patricia Heine.

Härtere Beschränkungen bis Monatsende

Die Lockdown-Verschärfungen bis Ende Januar bedeuten für viele Niedersachsen drastische Einschränkungen. Ein Kernpunkt: Es ist nur noch ein Kontakt pro Haushalt erlaubt, wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach dem Gespräch der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag mitteilte. Darüber hinaus werden die Kontakte an Schulen reduziert: Diese starten nach den Ferien am 11. Januar im Distanzunterricht - Ausnahme sind Abschlussklassen und Grundschulklassen. Letztere werden zunächst zu Hause unterrichtet und gehen dann in den Wechselbetrieb. Auch Kitas bieten nur noch eine Notbetreuung an. Weil appellierte erneut an die Bürgerinnen und Bürger: "Wir brauchen noch viel Geduld, Umsicht und Rücksichtnahme", sagte er. Eine beim Corona-Gipfel diskutierte Bewegungseinschränkung von 15 Kilometern um den Wohnort bei hohen Inzidenzen sieht der Ministerpräsident kritisch. Sie solle geprüft werden.

Impfkampagne stockt

Derweil kommt die Impfkampagne in Niedersachsen nur schleppend voran. Jedes der insgesamt 50 Impfzentren zunächst gerade einmal rund 1.000 Impfdosen. Damit sei fast der ganze Impfstoff verteilt, den das Land aktuell zur Verfügung habe, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums am Montag. Bis Ende der Woche dürften die mobilen Teams nach Einschätzung des Ministeriums den Impfstoff aufgebraucht haben. Niedersachsen hat bislang weniger Impfdosen bekommen als zunächst gedacht. Ersten Nachschub soll es am Freitag geben, danach voraussichtlich erst wieder am 18. Januar. Geimpft werden seit Ende Dezember zunächst ausschließlich besonders gefährdete Menschen in Heimen, Pflegepersonal sowie Angehörige der Impfteams. Die Reihenfolge, nach der geimpft wird, regelt bundesweit eine Rechtsverordnung.

Strenge Kontaktbeschränkungen, kaum Feuerwerk und Böller

Wie sich die Feiertage auf die Infektionszahlen ausgewirkt haben, wird sich aufgrund der verzögerten Meldungen erst nach und nach zeigen. Besonders die Silvesternacht war im Vorfeld mit einiger Sorge gesehen worden. Die Polizei zog im Abschluss allerdings fast überall im Land eine positive Bilanz. Von der Küste bis zum Harz habe es nur wenige Verstöße gegeben und oftmals hätten sich die Menschen dann einsichtig gezeigt. Wegen der hohen Corona-Fallzahlen hatte der Bund vorab den Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten, vielerorts durften zudem laut Landesverordnung auch keine gezündet werden.

Weil: "Mit dem neuen Jahr haben wir neue Perspektiven"

Ministerpräsident Stephan Weil blickte in seiner Neujahrsansprache auf das "Corona-Jahr" 2020 zurück und erinnerte unter anderem an die vielen Menschen, die an Covid-19 gestorben sind beziehungsweise weiter unter den Folgen der Krankheit leiden. Der SPD-Politiker verteidigte erneut die harten Corona-Auflagen und dankte den Niedersachsen für ihr verantwortungsbewusstes Handeln. "Mit dem neuen Jahr haben wir neue Perspektiven", sagte Weil mit Blick auf den Impfstart.

Mehrzahl der Geschäfte geschlossen

Die meisten Geschäfte - mit Ausnahme der Läden für den täglichen Bedarf - sind seit dem 16. Dezember geschlossen. Diese Regelung gilt deutschlandweit, um länderübergreifende Wanderungsbewegungen zum Einkaufen zu vermeiden. Die verbliebenen zwei Tage nach der Ankündigung der Maßnahme nutzten ungeachtet der dramatischen Infektionslage allerdings noch viele Menschen für Weihnachtseinkäufe. Der Handelsverband in Niedersachsen befürchtet, dass durch den Lockdown mindestens ein Viertel des Weihnachtsgeschäfts weggebrochen ist. Darüber hinaus sind Friseure ebenso geschlossen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Medizinisch notwendige Behandlungen wie zum Beispiel Physiotherapie bleiben möglich.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls zehn Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

