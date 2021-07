Corona in Niedersachsen: Die wichtigsten Regeln im Überblick

Menschen mit vollständigem Impfschutz werden im Alltag von Test- und Quarantäne-Pflichten befreit. Diese Regelung greift zwei Wochen nach der Zweitimpfung. Beim Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson ist nur eine Impfung notwendig. Dementsprechend ist dort auch der volle Impfschutz früher gegeben. Für alle gilt: Die Betroffenen dürfen keine Krankheitsanzeichen haben. Reiserückkehrer aus sogenannten Virusvariantengebieten und Hochinzidenzgebieten sind von der Regelung ausgenommen. Wer aus einem Hochinzidenzgebiet einreist, braucht einen negativen Schnelltest oder den Nachweis der vollständigen Impfung oder Genesung und die Online-Anmeldung. Es folgt dann eine Quarantäne für zehn Tage - die nach einem weiteren negativen Test frühzeitig beendet werden kann. Allerdings kann dieser erst fünf Tage nach Einreise gemacht werden. Bei der Einreise aus Virusvariantengebieten steht zwingend eine 14-tägige Quarantäne an - auch für vollständig Geimpfte und Genesene. Sie kann nicht vorzeitig beendet werden.

Bei einer konstanten Inzidenz unter zehn sind in geschlossenen Räumen Treffen mit bis zu 25 Personen erlaubt, unter freiem Himmel mit bis zu 50 Personen. Nicht mit eingerechnet werden - wie bei jeder anderen Stufe - Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren, vollständig Geimpfte und genesene Personen sowie Begleitpersonen und Betreuungskräfte von Menschen mit einer wesentlichen Behinderung oder Pflegebedürftigkeit. Bei Inzidenzwerten unter 35 dürfen sich zehn Personen aus bis zu zehn Haushalten treffen. Zusätzlich dürfen noch vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren an einem Treffen teilnehmen, ohne dass sie mitgezählt werden. Bei einem stabilen Inzidenzwert von weniger als 50 darf bereits seit Längerem ein Haushalt zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen - beziehungsweise zehn Personen aus maximal drei Haushalten. Dabei gelten auch nicht zusammenlebende Paare als ein Haushalt. Steigt der Inzidenzwert in einem Landkreis über 50, sind Treffen von drei Haushalten untersagt. In sogenannten Hochinzindenz-Kommunen mit Werten von mehr als 100 können Mitglieder eines Haushalts nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt zusammengekommen - Kinder unter 14 Jahre zählen auch in diesem Fall nicht mit.

Die Maskenpflicht für Kinder und Jugendliche wird gelockert. Auf Schulhöfen müssen sie keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr tragen. Desweiteren gilt: In Landkreisen und kreisfreien Städten mit dauerhafter Inzidenz von weniger als 50 werden alle Schüler in Präsenz unterrichtet (sogenanntes Szenario A). Steigen die Infektionszahlen über einen Inzidenzwert von 50, wird an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, Hochschulen, außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ähnlichen Einrichtungen im Wechselunterricht (Szenario B) unterrichtet. Voraussetzung für die Präsenz sind in den Szenarien A und B Corona-Selbsttests für Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und Schulpersonal. Übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz die Grenze von 165, lernen die Schüler zu Hause (Szenario C). Für die 4. Klassen als sogenannte Übergangsklassen bleibt Präsenzunterricht im Szenario B auch bei einem Wert von mehr als 165 möglich. Ein Wechsel ins Szenario C (Distanzlernen) ist laut Kultusministerium dort nicht vorgesehen. Die Förderschulen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung bleiben ebenfalls unabhängig von der Inzidenz im Wechselunterricht. Auch die 12. Schuljahrgänge bleiben bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 165 im Szenario B. Ab einer Inzidenz von 35 besteht Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen auch im Unterricht am Sitzplatz, ausgenommen davon sind lediglich die Jahrgänge 1 bis 4 an Grund- und Förderschulen.

Auch für die Kitas gilt bei einer konstanten Inzidenz von weniger als 50 der Regelbetrieb. Steigt die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 165, bieten die Kindertagesstätten eine Notbetreuung für maximal die Hälfte der Kinder einer Gruppe an. In Krippen dürfen höchstens acht Kinder betreut werden, in Kindergartengruppen maximal 13 Kinder. Tagesmütter und -väter dürfen die Betreuung in den ohnehin kleinen Gruppen fortsetzen. Liegt die Inzidenz darunter, gilt eingeschränkter Regelbetrieb: Alle Kinder dürfen in ihre Einrichtung gehen, die einzelnen Gruppen bleiben allerdings unter sich, offene Konzepte sind nicht möglich. Für Toberäume oder andere Räumlichkeiten, die generell von mehreren Gruppen genutzt werden, gilt: Dort darf sich jeweils nur eine Gruppe aufhalten. Gleiches gilt für das Außengelände. Ist es jedoch groß genug, kann es für die verschiedenen Gruppen unterteilt werden.

In Volkshochschulen, Musikschulen und Einrichtungen der kulturellen Bildung ist der Präsenzunterricht bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 165 pro 100.000 Einwohner in dem jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Städte erlaubt. Unterricht in Fahr- und Flugschulen ist ebenfalls möglich, auch Schulungen in Erster Hilfe sind erlaubt. Gleiches gilt für die Vorbereitung auf den sogenannten Hundeführerschein und dessen Abnahme. Hundekurse, -training, -prüfungen und Wesenstests sind ebenfalls möglich. Auch die praktische Ausbildung für Jäger ist erlaubt sowie berufsbezogene Aus-, Fort- und Weiterbildungen.

Liegt die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt dauerhaft unterhalb dem Wert 50, fällt die Testpflicht im Einzelhandel weg. Fällt der Wert unter 35, greifen auch die quadratmeterbezogenen Kapazitätsbeschränkungen nicht mehr. In Hochinzidenzkommunen gilt: Alle ausnahmsweise geöffneten Geschäfte wie Supermärkte, Drogerien, Sanitätshäuser und Optiker müssen die Anzahl der Personen in ihren Räumen begrenzen. Läden mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern Betriebsfläche dürfen pro 10 Quadratmeter nur eine Kundin oder einen Kunden ins Geschäft lassen. Ab 800 Quadratmetern Betriebsfläche gilt eine Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden je 20 Quadratmeter. Click & Meet (Termin vereinbaren und einkaufen) ist auch bis zu einer Inzidenz von 150 (maßgeblich ist hier der Wert des Robert Koch-Instituts) zulässig. Bei einem Wert höher als 150 ist nur Click & Collect (Internetbestellung im Geschäft abholen) möglich.

Die Gastronomie kann grundsätzlich bei Inzidenzwerten unter 100 drinnen und draußen öffnen. Unter einem Wert von 50 entfällt draußen die Testpflicht; unter einem Wert von 35 ist ein aktuelles negatives Schnelltestergebnis auch im Innenbereich nicht mehr notwendig. Ab einer Inzidenz von mehr als 35 gilt innen eine Kapazitätsbeschränkung auf 50 Prozent und eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Draußen sind auch geschlossene private Feiern mit bis zu 50 Personen möglich, bei einer Inzidenz von weniger als 35 erhöht sich die Gästezahl auf 100 - Teilnehmende müssen hier allerdings negative Schnelltests vorlegen. Unter einem Wert von zehn entfallen bei geschlossenen Feiern die Personenbegrenzungen. Bei Feiern ab 25 Personen drinnen und ab 50 Personen draußen müssen nicht vollständig geimpfte oder genesene Personen einen negativen Testnachweis vorlegen.

Übernachtungen sind grundsätzlich bis zu einer Inzidenz von 100 möglich. Voraussetzung sind ein negativer Corona-Test bei Anreise und wöchentlich zwei weitere Schnelltests. Bei stabilen Werten unter 35 können die Betreiber von Hotels, Pensionen und Jugendherbergen alle Betten vermieten. Steigt die Inzidenz über 35, dürfen 80 Prozent belegt werden, über 50 nur noch 60 Prozent. Die Wiederbelegungssperre von einem Tag entfällt bei stabiler Inzidenz von weniger als 35. Bei Inzidenzen unter zehn ist ein negatives Schnelltestergebnis nur noch bei der Anreise nötig.

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Kommune unter 100, sind sogenannte körpernahe Dienstleistungen - dazu zählt auch Prostitution - erlaubt. Es gilt weiterhin Maskenpflicht. Wer keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen kann, muss ab einer stabilen Inzidenz von 35 einen negativen Schnelltest nachweisen. In Hochinzidenz-Kommunen sind medizinisch, therapeutisch, seelsorgerisch oder pflegerisch nicht notwendige körperliche Dienstleistungen weitgehend untersagt. Lediglich das Friseurhandwerk und Angebote der Fußpflege bleiben dann unter folgenden Auflagen erlaubt: Vorlage eines negativen Corona-Testnachweises und FFP2-Maskenpflicht für Dienstleister und Kunden.

Zoologische und botanische Gärten können bei halber Kapazitätsgrenze ohne Test besucht werden. Geöffnet werden dürfen dann jedoch nur die Außenbereiche. Sollen auch Innenräume geöffnet werden, gilt für alle nicht vollständig geimpften oder genesenen Besucherinnen und Besucher eine Testpflicht. Der Besuch von Museen, Galerien, Ausstellungen und Gedenkstätten ist bis zu einer Inzidenz bis zehn mit Hygienekonzept und medizinischer Maske im Inneren ohne weitere Einschränkungen möglich. Ab Werten über 35 gilt eine maximale Auslastung von 75 Prozent, ab Zahlen über 50 eine Grenze von 50 Prozent. Für Freizeitparks gilt bei Werten über 35 ebenfalls eine Auslastung von 75 Prozent, bei Werten über 50 müssen sie schließen. In Innenräumen gilt eine Maskenpflicht, Besucher brauchen ein negatives Testergebnis. Theater, Kinos, Konzerthäuser und Kulturzentren dürfen bei Inzidenzen unter 100 unter freiem Himmel mit bis zu 250 Personen Sitzveranstaltungen mit Hygienekonzept und Sitzplatzverteilung im Schachbrettmuster anbieten. Zugangsvoraussetzung ist eine negative Testung, eine vollständige Impfung oder eine Genesung. Bei einer Inzidenz unter 35 entfällt die Testpflicht. Erlaubt sind nur Veranstaltungen, die nicht auf eine Interaktion und Kommunikation zwischen den Besucherinnen und Besuchern angelegt sind. Beispiele hierfür sind ein Klassikkonzert, eine Tanzvorführung oder ein Theaterstück.

Wer schwimmen gehen möchte, muss einen negativen Corona-Test, einen Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis oder in der kreisfreien Stadt zwischen 50 und 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt. Ab einer stabilen Inzidenz von unter 50 entfällt die Testpflicht beziehungsweise Nachweispflicht. Hallenbäder öffnen bei Inzidenz unter 35 für Publikumsverkehr Auch Hallenbäder dürfen gemäß der neuen Corona-Verordnung wieder für den Publikumsverkehr öffnen - vorausgesetzt die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt stabil unter 35. Schwimmunterricht und Gruppenangebote wie beispielsweise Reha-Kurse sind in Hallenbädern auch bei einer Inzidenz zwischen 35 und 100 möglich. Es gilt eine Testpflicht für volljährige Kursteilnehmende, Betreuungspersonen und Trainerinnen und Trainer.

Die Ausübung von Freizeit- und Amateursport ist derzeit sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel ohne Einschränkungen möglich. Allerdings müssen von der Betreiberin oder dem Betreiber einer Sportanlage Maßnahmen im Rahmen eines Hygienekonzeptes getroffen werden, die insbesondere die räumlichen Kapazitäten begrenzen und steuern, damit Personenströme und Warteschlangen vermieden werden. Eine Testpflicht ist nicht mehr vorgeschrieben. Bei Inzidenzen zwischen 35 und 50 gilt die Testpflicht nur für Kontaktsport. Beim Sport drinnen braucht es grundsätzlich ab einer Inzidenz von 35 einen Test. Liegt der Inzidenzwert unter 100, können bis zu 30 Kinder und Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 18 Jahren draußen mit getesteten, geimpften oder genesenen Betreuungspersonen Kontaktsport treiben - auch Mannschaftssportarten. Getesteten, vollständig geimpften oder genesenen Erwachsenen ist dann kontaktfreier Sport in Gruppen draußen mit mindestens zwei Metern Abstand voneinander wieder möglich. In Hochinzidenzkommen bleibt kontaktloser Sport im Freien allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des gemeinsamen Haushalts zulässig, außerdem kontaktloser Sport in kleinen Gruppen von höchstens fünf Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres.

Bei einer Inzidenz unter 50 dürfen die Betreiber ihre Läden wieder für Kunden mit negativem Test öffnen. Bei Kontaktsport gilt eine Grenze von 30 Teilnehmern. Fällt die Inzidenz unter 35, genügt ein Hygienekonzept für den Fitnessstudio-Betrieb.

Kostenlose Bürgertests in einem der zugelassenen Testzentren können bei Bedarf täglich in Anspruch genommen. Die Testzentren stellen bei einem negativen Corona-Test entsprechende Bescheinigungen aus, die 24 Stunden gültig sind. In einigen Bereichen ist der Nachweis eines negativen Corona-Testergebnisses Pflicht. Das betrifft sogenannte körpernahe Dienstleistungen, wenn die erforderliche medizinische Maske nicht dauerhaft getragen werden kann. Dort müssen die Verantwortlichen den Besucherinnen und Besuchern, die keinen PCR- oder Schnelltest nachweisen können, einen Selbsttest anbieten. Für die dienstleistende Person gilt ebenfalls eine Testpflicht. Auch in Heimen für ältere oder pflegebedürftige Menschen sowie in Tagespflegeeinrichtungen und Einrichtungen des betreuten Wohnens müssen Beschäftigte und Ehrenamtliche vor dem Betreten einen Test machen. Gleiches gilt für Besucherinnen und Besucher sowie Dienstleister, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im entsprechenden Landkreis über 35 liegt. An drei Tagen in der Woche müssen Personen, die in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in ambulanten Pflegeeinrichtungen, in ambulanten Pflegediensten oder in der häuslichen Krankenpflege tätig sind, einen Corona-Test durchführen. Um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können, müssen Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche zu Hause einen Selbsttest machen. Auch für Lehrkräfte besteht eine Testpflicht.