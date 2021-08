Corona in Niedersachsen: Countdown für die Impfzentren Stand: 03.08.2021 16:10 Uhr Bald machen die Impfzentren dicht in Niedersachsen. Danach übernehmen Praxen und Betriebe diese Aufgabe. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) wirbt massiv dafür, die Chance zu nutzen.

Das Intervall zwischen den zwei Impfungen der mRNA-Impfstoffe ist auf drei Wochen verkürzt worden. So sollen in den letzten Wochen bis zur Schließung Ende September noch möglichst viele Dosen Biontech und Moderna verimpft werden. Besondere Anreize, beispielsweise in Form von kulinarischen Belohnungen, soll es in Niedersachsen vorerst nicht geben. Der Schutz vor schweren Erkrankung sei Anreiz genug, so die Ministerin in einer Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. Dort warb sie mehrfach dafür, dass alle Menschen, die die Möglichkeit haben, sich zügig impfen lassen.

Vorteile für Geimpfte

Neben dem Schutz vor einer Krankheit könnten es für Geimpfte weitere Vorteile geben. So plane der Bund die kostenfreien Bürgertests für freiwillig Ungeimpfte abzuschaffen. Nicht geimpft zu sein, könne also künftig auch finanzielle Nachteile bringen. Darüber hinaus legten die Zahlen zum Infektionsgeschehen die Wirksamkeit der Impfung nahe - je mehr in einer Gruppe geimpft sind, desto geringer die Inzidenz.

OVG kippt Regeln für Saunen und Hallenbäder

In Niedersachsen gilt angesichts der schnell steigenden Inzidenz eine neue Corona-Verordnung - eine Übergangsregelung bis zur nächsten Entscheidung auf Bundesebene. Sie wurde bereits erfolgreich juristisch infrage gestellt. So dürfen Saunen ab sofort bei Inzidenzen bis 50 - und nicht mehr nur bis 35 - geöffnet bleiben. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg entschieden. Es handele sich um keine notwendige Infektionsschutzmaßnahme, wie der 13. Senat in einem Eilbeschluss begründete. Eine Antragstellerin, die in der Region Hannover eine Saunalandschaft betreibt, hatte sich gegen die in dieser Woche geänderte niedersächsische Corona-Verordnung gewandt. Darin ist auch die Schließung von Thermen und Schwimmbädern bei einer anhaltenden Sieben-Tage-Inzidenz von über 35 vorgesehen. Diese Regelung wurde jetzt außer Vollzug gesetzt, der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Mehrfach Corona-Infizierte in der Disco

Zuletzt hatten sich die Meldungen über Infektionen im Zusammenhang mit Disco- und Clubbesuchen in Niedersachsen gehäuft. In der Region Hannover schickte das Gesundheitsamt beispielsweise 3.000 Partygänger in Quarantäne. In Osnabrück hat ein Infizierter eine Disco besucht - rund 1.400 Menschen hielten sich dort auf.

Spielraum bei Verschärfungen

Die Landesregierung räumt den Landkreisen und kreisfreien Städten zugleich mehr Handlungsspielraum ein. Müssten die Regeln in einer Kommune wegen einer gestiegenen Inzidenz eigentlich verschärft werden, hat die Kommune mittlerweile die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen bestimmte Bereiche hiervon auszunehmen.

Inzidenzen vielerorts wieder zweistellig

Inzwischen liegen in mehreren Landkreisen und kreisfreien Städten die Werte wieder dauerhaft über 10 oder auch über 35, etwa im Landkreis Lüneburg, in Wolfsburg und in der Region Hannover.

Neue Werbekampagne für das Impfen

Eine neue Impf-Werbekampagne soll ebenfalls vor allem junge Leute ansprechen. 3,6 Millionen Euro stellt das Land für Plakate und Anzeigen bereit, um Unentschlossene von der Corona-Impfung zu überzeugen. Die 20- bis 40-Jährigen sollen sich mehr mit dem Thema Impfen beschäftigen, so Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

Kritik an Sonder-Impfaktion für Kinder und Jugendliche

Bis Ende Juli wird die Warteliste für eine Impfung in den Impfzentren nach Angaben des Corona-Krisenstabs voraussichtlich abgearbeitet sein. Vielerorts gibt es mittlerweile bereits schnell verfügbare Impftermine. Auch gibt es immer wieder Sonderaktionen wie Impfungen auf Marktplätzen, in Hochhaussiedlungen oder in einer Moschee. Zudem wird die Sonder-Impfaktion für Kinder und Jugendliche verlängert. Eltern können Termine für ihre Kinder über die Hotline des Landes buchen. An der Aktion gab es allerdings auch Kritik von der Ständigen Impfkommission und vom Verband der Kinder- und Jugendärzte wegen möglicher Risiken.

