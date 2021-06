Corona in Niedersachsen: Ab heute darf jeder geimpft werden Stand: 07.06.2021 07:45 Uhr Die Landesregierung hat die Priorisierung in den Impfzentren aufgehoben. Seit heute können sich damit in Niedersachsen alle Menschen ab zwölf Jahren um einen Termin bemühen.

Alle Bürgerinnen und Bürger aus den Priorisierungsgruppen, die auf den Wartelisten stehen, behalten ihre Plätze, betonte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Für das Impfen von 12- bis 16-Jährigen gibt es von der Ständigen Impfkommission (Stiko) bislang noch keine Empfehlung. Die Stiko hatte mehrfach angedeutet, dass sie möglicherweise keine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder geben will, sondern nur für solche mit Vorerkrankungen.

"Kleine Unwuchten": Geänderte Corona-Verordnung fertig

Am Freitag, 4. Juni hat die Landesregierung eine ergänzte Corona-Verordnung sowie einen angepassten Stufenplan veröffentlicht. In der zuvor herausgegebenen Version hatte es - so Regierungssprecherin Anke Pörksen - "noch kleine Unwuchten" gegeben. Ergänzt wurden unter anderem eine Maskenpflicht für Diskotheken und ein Testregime für den Freizeit- und Amateursport. Die Wiederbelegungssperre in Hotels, Herbergen und Ferienwohnungen entfällt. Grundsätzlich sieht seit Montag geltende Verordnung zahlreiche Lockerungen vor - gegebenen Falls aber auch deren Rücknahme. Gratmesser sind dabei die Inzidenzen zwischen 10 und 35 (Stufe 1), zwischen 35 und 50 (Stufe 2) und zwischen 50 und 100 (Stufe 3).

Viele Schulen sind im Regelbetrieb

Mit der neuen Verordnung können Niedersachsens Schulen ins Szenario A, den Präsenzunterricht in voller Klassenstärke, wechseln, wenn der Landkreis oder die kreisfreie Stadt mindestens fünf Werktage in Folge unter der Inzidenz von 50 liegt. In Kitas gilt dann ein eingeschränkter Regelbetrieb unter Beachtung von Hygieneanforderungen. Dem Landeselternrat reichen die aktuellen Schutzkonzepte für einen Präsenzunterricht in voller Klassenstärke nicht aus. Steigt die Inzidenz über 50, greift Szenario B, Wechselunterricht. Bei mehr als 165 gehen die Schülerinnen und Schüler in den entsprechenden Kommunen ins Homeschooling (Szenario C).

Weitere Informationen Präsenzunterricht: Kultusministerium zufrieden mit Neustart Aber es gibt auch Kritik: Der Philologenverband will Schutzmaßnahmen, der Bund den Einbau von Luftfiltern fördern. (01.06.2021) mehr Kein Schutzkonzept: Landeselternrat kritisiert Schulöffnung Für Präsenzunterricht mit vollen Klassen fehle es an Fortschritten beim Infektionsschutz, beklagt das Gremium. (21.05.2021) mehr

Innengastronomie, Bars und Clubs mischen auch wieder mit

Bei konstanten Inzidenzwerten von unter 50 dürfen sich bis zu zehn Menschen aus maximal drei Haushalten treffen. Bei einer Inzidenz unter 35 entfällt im Einzelhandel die Quadratmeter-Regel für Kunden. Außerdem sind von 35 abwärts nun auch wieder die Innengastronomie, Bars, Clubs und Diskotheken im Geschäft. Die Testpflicht entfällt lediglich draußen bei einer Inzidenz unter 50. Drinnen gibt es bei einer Inzidenz über 35 eine Kapazitätsbeschränkung auf 50 Prozent und eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Bei einer Inzidenz unter 35 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt entfällt beides.

Kein zusätzlicher Impfstoff für Kinder und Jugendliche

Mit der von der Landesregierung angekündigten Impfkampagne für die rund 450.000 Schüler von 12 bis 19 Jahren wird es nun vorerst doch nichts. Der Bund zog auf dem Impfgipfel am 27. Mai seine Lieferzusage für Extra-Dosen zurück. Die Kinder und Jugendlichen können sich ab dem 7. Juni aber auf die allgemeinen Wartelisten für einen Impftermin setzen lassen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte am 30. Mai grünes Licht für das Impfen von 12- bis 15-Jährigen mit dem Comirnaty-Wirkstoff von Biontech gegeben. Die Ständige Impfkommission (Stiko) steht Impfungen von Jugendlichen unter 16 Jahren skeptischer gegenüber.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls in der Regel für 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 07.06.2021 | 19:30 Uhr