Corona in Niedersachsen: 2021 beginnt mit einer Perspektive Stand: 01.01.2021 14:28 Uhr

Die Polizei zieht fast überall im Land eine positive Bilanz der Silvesternacht. Von der Küste bis zum Harz habe es nur wenige Verstöße gegeben und oftmals hätten sich die Menschen dann einsichtig gezeigt. Wegen der hohen Corona-Fallzahlen hatte der Bund vorab den Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten, vielerorts durften zudem laut Landesverordnung auch keine gezündet werden.

Videos 5 Min Ministerpräsident Stephan Weil: Die Neujahrsansprache 2021 Niedersachsens Regierungschef blickt hoffnungsvoll ins neue Jahr. Der Beginn der Impfungen eröffnet neue Perspektiven. 5 Min

Weil: "Mit dem neuen Jahr haben wir neue Perspektiven"

Ministerpräsident Stephan Weil blickte in seiner Neujahrsansprache auf das "Corona-Jahr" 2020 zurück und erinnerte unter anderem an die vielen Menschen, die an Covid-19 gestorben sind beziehungsweise weiter unter den Folgen der Krankheit leiden. Der SPD-Politiker verteidigte erneut die harten Corona-Auflagen und dankte den Niedersachsen für ihr verantwortungsbewusstes Handeln. "Mit dem neuen Jahr haben wir neue Perspektiven", sagte Weil mit Blick auf den Impfstart.

Impfungen in Niedersachsen haben begonnen

Seit Ende Dezember werden auch in Niedersachsen die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Im ersten Schritt erhalten Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte in Senioren- und Pflegeheimen ihre erste Impfdosis - außerdem Angehörige der Impfteams selbst. Zur Gruppe derer, die als erste Anspruch haben, gehören auch Menschen über 80-Jährige, die zu Hause leben, sowie besonders ansteckungsgefährdetes medizinisches Personal. Die Reihenfolge, nach der geimpft wird, regelt bundesweit eine Rechtsverordnung.

Ausgangssperre in der Grafschaft Bentheim

Die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt unterdessen in vielen Landkreisen weiterhin über 100. Einige Regionen haben eigene strengere Regeln verhängt. So gilt bis 12. Januar eine nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Grafschaft Bentheim. Zwischen 21 und 5 Uhr dürfen Einwohnerinnen und Einwohner ihr Haus oder ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen.

Schule: Wechselunterricht ab der fünften Klasse

Mit neuen Regeln geht es nach den Ferien an den Schulen im Land weiter. Vom 11. Januar an wird an den weiterführenden Schulen im Wechselmodell, also dem Szenario B, unterrichtet. Eine Ausnahme bildet der Abiturjahrgang, der auch weiterhin komplett zum Präsenzunterricht erscheinen muss. Präsenzunterricht gilt auch an den Grundschulen. Dort müssen die Schüler fortan allerdings auch im Unterricht eine Maske tragen. In Kitas läuft die Betreuung regulär weiter.

Mehrzahl der Geschäfte geschlossen

Die meisten Geschäfte - mit Ausnahme der Läden für den täglichen Bedarf - sind seit dem 16. Dezember geschlossen. Diese Regelung gilt deutschlandweit, um länderübergreifende Wanderungsbewegungen zum Einkaufen zu vermeiden. Die verbliebenen zwei Tage nach der Ankündigung der Maßnahme nutzten ungeachtet der dramatischen Infektionslage allerdings noch viele Menschen für Weihnachtseinkäufe. Der Handelsverband in Niedersachsen befürchtet, dass durch den Lockdown mindestens ein Viertel des Weihnachtsgeschäfts weggebrochen ist. Darüber hinaus sind Friseure ebenso geschlossen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Medizinisch notwendige Behandlungen wie zum Beispiel Physiotherapie bleiben möglich.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls zehn Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

