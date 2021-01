Corona in Niedersachsen 2021: Lockdown bis zum 31. Januar Stand: 05.01.2021 22:00 Uhr Noch weniger Kontakte, Einschränkungen im Schulbetrieb, Kitas im Notbetrieb, im schlimmsten Fall wird der Bewegungsradius eingeschränkt - der Januar verlangt allen Niedersachsen noch einmal viel ab.

An weiterführenden Schulen gibt es nach den Weihnachtsferien außer für Abschlussklassen keinen Präsenzunterricht, sondern Homeschooling, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach dem Gespräch der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag. Für Grundschulen ist bis zum 18. Januar "Distanzunterricht" beschlossen, danach gibt es Unterricht im Wechselmodell mit geteilten Klassen. Die Kinderbetreuung in den Tagesstätten wird auf eine Notbetreuung mit einem auf 50 Prozent reduzierten Angebot umgestellt. "Wir wissen, dass das eine arge Einschränkung ist - insbesondere für Kinder", so Weil. Er appellierte erneut an die Bürgerinnen und Bürger, von denen der eigentliche Erfolg abhänge. "Wir brauchen noch viel Geduld, Umsicht und Rücksichtnahme", sagte er.

Weitere Einschränkungen für private Treffen

Private Treffen werden zurückgefahren. Außerhalb des eigenen Haushalts ist Umgang nur noch "mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet". Das bedeutet eine Rückkehr zu den Einschränkungen während des Shutdowns im Frühjahr. Die Sonderregel für Kinder bis zum 14. Lebensjahr entfällt.

Videos 1 Min Harz: Vorsorge gegen erneuten Besucheransturm Seit Tagen strömen zu viele Menschen in den Harz. Polizei, Kommunen und Tourismusverband planen Gegenmaßnahmen. (05.01.21) 1 Min

Tagestourismus unerwünscht

In sogenannten Hotspots kann der Bewegungsradius auf 15 Kilometer rund um den Wohnort beschränkt werden. Dies gilt für Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ausnahmen sind nur mit triftigem Grund möglich. Die Länderchefs und die Kanzlerin weisen ausdrücklich darauf hin, dass "tagestouristische Ausflüge" - zum Beispiel in den Harz oder in den Deister - keinen triftigen Grund darstellen.

Impfkampagne stockt

Derweil kommt die Impfkampagne in Niedersachsen nur schleppend voran. Jedes der insgesamt 50 Impfzentren zunächst gerade einmal rund 1.000 Impfdosen. Damit sei fast der ganze Impfstoff verteilt, den das Land aktuell zur Verfügung habe, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums am Montag. Bis Ende der Woche dürften die mobilen Teams nach Einschätzung des Ministeriums den Impfstoff aufgebraucht haben. Niedersachsen hat bislang weniger Impfdosen bekommen als zunächst gedacht. Ersten Nachschub soll es am Freitag geben, danach voraussichtlich erst wieder am 18. Januar. Geimpft werden seit Ende Dezember zunächst ausschließlich besonders gefährdete Menschen in Heimen, Pflegepersonal sowie Angehörige der Impfteams. Die Reihenfolge, nach der geimpft wird, regelt bundesweit eine Rechtsverordnung.

Weitere Informationen Impfstoff für MHH und Unikliniken kommt am Mittwoch Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind bislang 50.000 Impfdosen gegen das Coronavirus ausgeliefert worden. mehr

Strenge Kontaktbeschränkungen, kaum Feuerwerk und Böller

Wie sich die Feiertage auf die Infektionszahlen ausgewirkt haben, wird sich aufgrund der verzögerten Meldungen erst nach und nach zeigen. Besonders die Silvesternacht war im Vorfeld mit einiger Sorge gesehen worden. Die Polizei zog im Abschluss allerdings fast überall im Land eine positive Bilanz. Von der Küste bis zum Harz habe es nur wenige Verstöße gegeben und oftmals hätten sich die Menschen dann einsichtig gezeigt. Wegen der hohen Corona-Fallzahlen hatte der Bund vorab den Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten, vielerorts durften zudem laut Landesverordnung auch keine gezündet werden.

Videos 5 Min Ministerpräsident Stephan Weil: Die Neujahrsansprache 2021 Niedersachsens Regierungschef blickt hoffnungsvoll ins neue Jahr. Der Beginn der Impfungen eröffnet neue Perspektiven. 5 Min

Weil: "Mit dem neuen Jahr haben wir neue Perspektiven"

Ministerpräsident Stephan Weil blickte in seiner Neujahrsansprache auf das "Corona-Jahr" 2020 zurück und erinnerte unter anderem an die vielen Menschen, die an Covid-19 gestorben sind beziehungsweise weiter unter den Folgen der Krankheit leiden. Der SPD-Politiker verteidigte erneut die harten Corona-Auflagen und dankte den Niedersachsen für ihr verantwortungsbewusstes Handeln. "Mit dem neuen Jahr haben wir neue Perspektiven", sagte Weil mit Blick auf den Impfstart.

Weitere Informationen Corona: Tonne kündigt Auflagen für Grundschulen an An den weiterführenden Schulen soll bis vorerst Ende des Halbjahres Szenario B gelten, so Kultusminister Tonne (SPD). (15.12.2020) mehr

Mehrzahl der Geschäfte geschlossen

Die meisten Geschäfte - mit Ausnahme der Läden für den täglichen Bedarf - sind seit dem 16. Dezember geschlossen. Diese Regelung gilt deutschlandweit, um länderübergreifende Wanderungsbewegungen zum Einkaufen zu vermeiden. Die verbliebenen zwei Tage nach der Ankündigung der Maßnahme nutzten ungeachtet der dramatischen Infektionslage allerdings noch viele Menschen für Weihnachtseinkäufe. Der Handelsverband in Niedersachsen befürchtet, dass durch den Lockdown mindestens ein Viertel des Weihnachtsgeschäfts weggebrochen ist. Darüber hinaus sind Friseure ebenso geschlossen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Medizinisch notwendige Behandlungen wie zum Beispiel Physiotherapie bleiben möglich.

Weitere Informationen Corona-Regeln: Das gilt ab 11. Januar in Niedersachsen Auch in Niedersachsen wird der Lockdown verlängert und teilweise verschärft. Kontakte sollen weiter reduziert werden. mehr

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls zehn Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 04.01.2021 | 19:30 Uhr