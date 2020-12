Corona: Krisenstab informiert über die aktuelle Lage im Land Stand: 05.12.2020 14:53 Uhr Bereits am Montag um 12 Uhr äußert sich der Krisenstab der Landesregierung in dieser Woche zur aktuellen Corona-Situation. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live und in voller Länge.

Wie entwickeln sich die Infektionszahlen? Wie ist der Stand beim Aufbau der Impfzentren in Niedersachsen? Um diese und andere Fragen zur Corona-Krise dürfte es in der wöchentlichen Pressekonferenz des Krisenstabs der Landesregierung gehen. Wegen der Sitzung des Landtags kommen die Verantwortlichen statt wie gewohnt am Dienstag um 13.30 Uhr diesmal bereits am Montag um 12 Uhr in die Landespressekonferenz.

Vorbereitungen für die ersten Impfungen laufen

Am vergangenen Dienstag hatte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, das Vorgehen bei den Corona-Impfungen erläutert. Landesweit hat bereits der Aufbau der ersten von bis zu 60 Impfzentren begonnen. Diese sollen bis zum 15. Dezember startklar sein, um noch in diesem Jahr mit der Impfung der ersten rund 100.000 Niedersachsen beginnen zu können. In welcher Reihenfolge die Risikogruppen geimpft werden, ist noch nicht endgültig festgelegt worden.

