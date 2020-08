Stand: 16.08.2020 13:26 Uhr

Corona im Land: Neuinfektionen gehen zurück

Insgesamt 15.399 Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus sind bis Sonntag, 16. August (Stand 9 Uhr) in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. Das sind 42 Fälle mehr als am Vortag. Insgesamt 656 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet (keine Veränderung zum Vortag). Als genesen führt das NLGA 13.716 der bislang gemeldeten Fälle (89 Prozent aller Infektionen).

Corona: Zahlen, Fakten aus Niedersachsen

Mehrere Quellen und teils verzögerte Meldewege führen dazu, dass unterschiedliche Zahlen veröffentlicht sind. Einen weltweiten Überblick bietet die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Covid-19-Fälle in Deutschland sammelt dasRobert-Koch-Institut (RKI). NDR.de hat die Zahlen für Niedersachsen aufbereitet.

NDR.de zeigt bei aktuellen Anlässen Videostreams von Pressekonferenzen zum Thema Coronavirus im Web und in der App.