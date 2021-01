Corona bremst Konjunktur: Unternehmen senken Erwartungen Stand: 15.01.2021 15:47 Uhr In der Wirtschaft trüben sich die Aussichten, dass sich die Lage für sie in diesem Jahr schnell verbessert. Das geht aus einer Umfrage von NiedersachsenMetall unter 850 Betrieben hervor.

Binnen weniger Wochen ist die Stimmung demnach merklich abgekühlt. Dies zeigt die Umfrage von 14 Arbeitgeberverbänden unter der Führung von NiedersachsenMetall, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. "Der Zukunftsoptimismus für 2021 rutscht derzeit förmlich weg. Er schmilzt wie Butter in der Sonne", sagte Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von NiedersachsenMetall. Demnach habe die Industrie noch im Dezember gehofft, dass sich die Produktion erholt und wieder um etwa zehn Prozent wächst. Inzwischen rechne man nur noch mit sechs Prozent Zuwachs für dieses Jahr, so Schmidt.

Videos 3 Min Wirtschaft in Sorge wegen Diskussion über Homeoffice-Pflicht Der politische Druck, mehr Homeoffice-Möglichkeiten anzubieten, wächst. Doch in manchen Firmen ist das kaum möglich. 3 Min

Ein Drittel weniger Umsatz bei Handel und Dienstleister

Den Angaben zufolge erlitt die Industrie im Jahr 2020 einen Produktionseinbruch von durchschnittlich 20 Prozent bei den meisten Unternehmen. "So was haben wir in diesem Ausmaß noch nicht erlebt", sagte Schmidt. Besonders betroffen waren die Automobilzulieferer. Hart getroffen zeigten sich aber auch Handel und Dienstleistungsgewerbe: Sie hätten im vergangenen Jahr ein Drittel weniger Umsatz gemacht. Und während sie noch im Dezember damit gerechnet hätten, dass der Umsatz im Jahr 2021 wieder um 20 Prozent steigen werde, erwarten das jetzt gerade einmal 8 Prozent.

Betriebe fordern Steuerhilfen

Helfen würde aktuell alles, was die Liquidität der Betriebe sicherstelle, so Schmidt. Die Betriebe hätten Steuerhilfen und unbürokratische Zuschüsse genannt. Schmidt fordert mehr Signale aus der Steuerpolitik, als Anreiz für Investitionen. Das sei auch psychologisch nicht zu unterschätzen, um die Perspektiven der Unternehmen wieder aufzubauen, so Schmidt.

Nord/LB erwartet Wachstum von 3,3 Prozent

Derweil schaut die Nord/LB optimistischer in die Zukunft. Die Analysten schätzen, dass die Wirtschaft in Niedersachsen in diesem Jahr insgesamt um 3,3 Prozent wachsen könnte. Damit läge sie knapp im Bundesdurchschnitt. Aber die Nord/LB sieht auch viele Unwägbarkeiten: Wie verläuft die Pandemie weiter? Lassen sich möglichst viele Menschen impfen? Die Antworten auf solche Fragen entscheiden nach Ansicht der Landesbank darüber, wie stark es mit der Wirtschaft wieder aufwärts gehen könnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.01.2021 | 12:00 Uhr