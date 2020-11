Corona: Zahl der Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen steigt Stand: 05.11.2020 07:55 Uhr Die Zahl der Coronavirus-Ausbrüche in niedersächsischen Alten- und Pflegeheimen hat weiter zugenommen. Laut Gesundheitsministerium wurden in der vergangenen Woche 84 Heime mit Infektionen gemeldet.

Landesweit führt das Ministerium - Stand Mittwochnachmittag - 372 Bewohner auf, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde. Zudem sind 214 Mitarbeiter infiziert. Zwischen dem 28. Oktober und 3. November starben elf Bewohner in vier betroffenen Seniorenheimen.

Stadt und Landkreis Hildesheim zuletzt betroffen

Besonders betroffen waren zuletzt Stadt und Landkreis Hildesheim. Bei Corona-Ausbrüchen in zwei Alten- und Pflegeheimen in Sarstedt Ende Oktober wurden mehr als 50 Bewohner sowie mehr als 30 Mitarbeiter infiziert. In einer Hildesheimer Einrichtungwurden weit mehr als 50 Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet. Seit September sind mehrfach größere Corona-Ausbrüche in Heimen bekannt geworden, darunter in Neu-Wulmstorf (Landkreis Harburg), Vechta und Bad Essen (Landkreis Osnabrück).

Mehr als 340 Tote zwischen April und November

Pflegebedürftige Senioren trifft das neuartige Virus besonders hart. Laut einer Erhebung des Landes starben zwischen dem 4. April und dem 3. November 343 Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen, die sich mit Sars-CoV-2 infiziert hatten. Das entspricht knapp 45 Prozent der Corona-Todesfälle in Niedersachsen.

Antigen-Schnelltests sollen Schutz erhöhen

Mehr Schutz für die Einrichtungen erhofft sich das Land von Antigen-Schnelltests. Seit Mitte Oktober haben Heime und Kliniken bundesweit die Möglichkeit, dieses Verfahren zu nutzen und abzurechnen. Mitarbeiter und Bewohner können damit einmal in der Woche getestet werden. Beim Erstellen entsprechender Testkonzepte werde den Einrichtungen geholfen, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) Ende Oktober.

