Corona: Wieder mehr Infektionen in Niedersachsen

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt auch in Niedersachsen wieder an. Ein Teil der neuen Infektionen geht auf Reiserückkehrer zurück. Wer aus einem der vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiete nach Deutschland kommt, ist dazu verpflichtet, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Alle anderen Auslands-Urlauber können selbst entscheiden, ob sie sich testen lassen wollen. Wenn sie nicht direkt am Flughafen Hannover oder Münster-Osnabrück ankamen, wo Testzentren eingerichtet sind, mussten sie bislang über ihren Hausarzt einen Termin in einem der neun regionalen Testzentren vereinbaren. Von Freitagnachmittag an können sie den Termin selbst buchen - und zwar online über ein Portal der Kassenärztlichen Vereinigung.

Neue Sorglosigkeit im Umgang mit dem Virus

Unterdessen bereiten sich die Gesundheitsbehörden auf eine mögliche zweite Welle vor. Den Behörden bereitet eine neue Sorglosigkeit der Bürger im Umgang mit den Abstands- und Hygieneregeln sowie mit der Maskenpflicht Sorgen. Mit ihrer Kampagne "Wir sind stärker! Niedersachsen gegen Corona" appelliert die Landesregierung erneut an die Menschen, sich an Schutzvorgaben zu halten. Neue Plakate sind an den Start gegangen: "Nach Motiven unter anderem aus Osnabrück und Cuxhaven folgt jetzt die zweite Runde mit Aufnahmen aus Uelzen, Braunschweig und Hannover", erklärte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Schule: Maske auch im Unterricht?

Weil die Zahlen aber noch verhältnismäßig niedrig sind, sind die Kitas im Land Anfang August zu einem weitgehenden Regelbetrieb übergegangen. Für die Schulen geht es nach den Sommerferien Ende August weiter. Es gibt Diskussionen darüber, wie der Schulstart möglichst sicher gestaltet werden kann. Ministerpräsident Weil hält nach eigenen Angaben eine örtlich begrenzte Maskenpflicht im Unterricht für möglich, sollte es einen Corona-Hotspot geben.

Verpflichtende Tests in Fleischbetrieben

Unruhe haben im Juli Corona-Fälle in fleischverarbeitenden Betrieben ausgelöst - unter anderem in Schlachthöfen in Lohne (Landkreis Vechta), Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) und Garrel (Landkreis Cloppenburg). Im August sind ebenfalls schon Fälle bekannt geworden - unter anderem in Großenkneten. Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerium hat kurzerhand eine Testpflicht verfügt: Beschäftigte in Schlacht- und Zerlegebetrieben müssen mindestens alle zehn Tage auf das Virus getestet werden.

Wirtschaft blickt pessimistisch auf das Jahr

Eine Umfrage der Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen (IHKN) zeigt, dass rund die Hälfte der Unternehmen für den Rest des Jahres eine negative Entwicklung erwartet. Gastronomie und Tourismus seien besonders betroffen. Ungefähr jeder fünfte Betrieb erwartet nach Angaben der IHKN 2020 Umsatzeinbußen von mehr als einem Viertel, nur 16 Prozent halten eine Rückkehr zum Normalzustand noch in diesem Jahr für möglich. Laut einer Umfrage, die der Verband Niedersachsenmetall vorstellte, sind nach Einschätzung vieler Unternehmen bis zu 60.000 Jobs im Land gefährdet - unter anderem bei Airbus und Lloyd, TUI und Sennheiser. So brach etwa bei TUI der Umsatz im zweiten Quartal um 98,5 Prozent ein - für den Reisekonzern aus Hannover ein Minus von rund 1,4 Milliarden Euro. Um die Krise zu überstehen, hat sich TUI Staatskredite im Umfang von drei Milliarden Euro gesichert.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Für Fragen zum Coronavirus hat das Land eine Telefon-Hotline geschaltet: Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr unter der Nummer (0511) 120 60 00 zu erreichen, am Sonnabend jeweils von 10 bis 15 Uhr. Bürger erhielten dort allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, hieß es aus dem Innenministerium, und würden bei Bedarf zu anderen Bereichen der Landesregierung vermittelt.

Fragen zu Corona nicht über den Notruf

Auf keinen Fall sollten Bürger bei Fragen zum Coronavirus die Notrufnummer 112 zu wählen, mahnen die Behörden. Diese sei ausschließlich für dringende Notfälle und dürfe nicht blockiert werden. Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

