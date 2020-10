Corona: Wie geht der Schulbetrieb nach den Ferien weiter? Stand: 16.10.2020 16:29 Uhr Die steigenden Corona-Zahlen wirken sich möglicherweise auch auf den Schulbetrieb in Niedersachsen aus. Das Kultusministerium will die bisherigen Pläne auf den Prüfstand stellen.

Mitte kommender Woche werde darüber informiert, wie es nach den Herbstferien an den Schulen weitergeht, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Hannover. Geprüft werde derzeit, nach welchen Kriterien künftig über die möglichen Unterrichtsszenarien entschieden wird und wo man die dafür erforderlichen Marken setzt, so der Sprecher. Auch das Einführen einer Maskenpflicht im Unterricht sei "natürlich eine denkbare Option".

Je nach Infektionslage drei Szenarien möglich

Neben dem Szenario A mit einem eingeschränkten Regelbetrieb, der bis zu den Herbstferien lief, hat das Ministerium auch Vorkehrungen für ein Szenario B mit einer Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause vorgesehen. Diese Variante war vor den Sommerferien zum Tragen gekommen. Außerdem gibt es noch das Szenario C mit lokalen oder landesweiten Schulschließungen. "Es ist im Prinzip alles offen", sagte der Sprecher. Wenn irgend möglich, solle aber an einem Präsenzunterricht festgehalten werden.

Hygieneplan wird überarbeitet

Überarbeitet wird unterdessen der Rahmenhygieneplan für die Schulen, der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus vorgibt. Diese sollen für den Herbst- und Winterbetrieb angepasst werden. Dabei spielt insbesondere regelmäßiges Lüften eine wichtige Rolle.

