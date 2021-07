Corona: Welche Festivals in Niedersachsen finden noch statt? Stand: 29.07.2021 14:31 Uhr Die Liste der Festivals in Niedersachsen, die in diesem Sommer an den Start gehen, ist überschaubar geworden. Doch die Branche gibt nicht auf. NDR.de mit einem Ausblick auf die kommenden Wochen.

Auch wenn das öffentliche Leben mehr und mehr zurückgekehrt ist, wird auch diese Festival-Saison im zweiten Corona-Sommer nicht wie gewohnt stattfinden. Dennoch: Es soll getanzt werden und darum stellen einige Veranstalter ihre Festivals auf die Beine, organisiert in Slots, also einzelne buchbare Zeitfenster - unter Einhaltung der Corona-Regeln und Hygiene-Konzepte, manche sogar unter wissenschaftlicher Beobachtung.

Diese Festivals finden statt

Mehr als 40 kleinere und mittlere Festivals gibt es in Niedersachsen nach Angaben der Arbeitsgruppe niedersächsischer Open-Air-Festivals. Das Bündnis hat sich im Frühjahr gegründet, ihm gehören 32 Outdoor-Veranstaltende an. Noch Mitte Mai sollten der Arbeitsgruppe zufolge mehr als zwei Dutzend Festivals stattfinden, mittlerweile sind es noch diese (Stand 29. Juli 2021):

Fuchsbau Festival in Lehrte (Region Hannover) - 9. bis 11. August 2021

Festival in Lehrte (Region Hannover) - 9. bis 11. August 2021 Hütte Rockt Festival in Georgsmarienhütte (Landkreises Osnabrück) 12. bis 14. August 2021

Festival in Georgsmarienhütte (Landkreises Osnabrück) 12. bis 14. August 2021 Moyn Moyn Festival in Oyten (Landkreis Verden) - 13. bis 15. August 2021

Festival in Oyten (Landkreis Verden) - 13. bis 15. August 2021 Stonerock Festival in Bad Bentheim - 20. und 21. August

Festival in Bad Bentheim - 20. und 21. August Pixxen Festival in Neukamperfehn (Landkreis Leer) - 20. und 21. August 2021

Festival in Neukamperfehn (Landkreis Leer) - 20. und 21. August 2021 Haste Open Air in Haste (Landkreis Schaumburg) - 10. und 11. September 2021

NDR.de aktualisiert und ergänzt die Liste im Laufe des Festival-Sommers.

Wie kann so ein Festival aussehen?

Das Summertime-Festival in Wolfenbüttel Mitte Juli feierte an zwei Tagen bei fünf einzelnen Veranstaltungen. Damit ermöglichten die Verantwortlichen möglichst vielen Feiernden die Teilnahme. Für jede Veranstaltung musste ein Ticket gekauft werden, rund drei Konzerte wurden je Slot gespielt. Maximal zu fünft verbrachten Gäste den Tag auf einer Picknick-Decke. Hinein kam nur, wer einen negativen, höchstens zwölf Stunden alten Corona-Schnelltest oder eben die vollständige Impfung oder Genesung nachweisen konnte.

Mittlerweile ist die Maske unter freiem Himmel nicht mehr erforderlich und auch die Abstandspflicht bei vorherigem negativen Test ist aufgehoben.

"Eine Kraftanstrengung für Veranstaltende"

Die Organisation von Open-Air-Festivals während der Pandemie sei für viele, gerade für die ehrenamtlichen Veranstaltenden, eine große Kraftanstrengung, sagt Henry Alves, Mit-Organisator der Arbeitsgruppe und des Fuchsbau Festivals. Während vor Wochen die ersten Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel an den Start gingen, seien Tanzveranstaltungen nicht berücksichtigt worden, "trotz fundierter und tragfähiger Konzepte", so die Arbeitsgruppe der Festival-Macher.

Tanzveranstaltungen als Modellprojekte

In Hannover wurde zuletzt unter wissenschaftlicher Beobachtung getanzt. Beim Modellprojekt "Back to dance", initiiert von einigen Verantwortlichen der Open-Air-Projektgruppe, durften Gäste kommen und unter Einhaltung einiger Regeln feiern - beim ersten von vier Terminen mit Maske und Alkohol. Zum Abschluss der Reihe an diesem Wochenende wurde auf Masken und Abstand verzichtet, während das Gesundheitsamt das Ganze beobachtete und die Veranstalter die Teilnehmenden befragten.

Das "Watt En Schlick"-Festival in Dangast wird laut Veranstalter vom 31. Juli bis 1. August stattfinden - ebenfalls unter Beobachtung als Modellprojekt, aus dessen Erkenntnissen Abläufe optimiert werden sollen.

Positionspapier an die Politik

Solche Modellprojekte unterstützt das Bündnis: "Wir wollen und müssen gemeinsam mit der Politik die Rahmenbedingungen für diese Veranstaltungen ausarbeiten, damit wir im Sommer auch wieder gemeinsam mit anderen Menschen Festivalkultur erleben können." Im Frühjahr hatte das Bündnis ein Positionspapier mit Forderungen an die Politik vorgelegt.

Viele Festivals haben bereits abgesagt

Je weiter es in den Sommer geht, desto länger wird die Liste der abgesagten Festivals. Bereits vor Wochen wurden die großen Veranstaltungen wie das Hurricane und das Deichbrand abgesagt, aber auch das Fährmannsfest, das Masala-Weltbeat-Festival, die A-Cappella-Woche in Hannover, das Weedbeat in Hildesheim und das Open R Festival in Uelzen. Jüngst die Organisatoren auch das M'era Luna bei Hildesheim ab und verschoben es auf August 2022. Ebenso findet das A Summer's Tale Festival in Lüneburg nicht statt.

Weitere Absagen:



