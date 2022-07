Corona: Weil will schnell klaren Rechtsrahmen für Winter Stand: 18.07.2022 09:02 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert vom Bund einen eindeutigen Rechtsrahmen für die Bundesländer zum Umgang mit der Corona-Pandemie im Herbst und Winter.

"Der Bund hat die Länder entwaffnet. Wir benötigen bis Mitte September eine Entscheidung", sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Ich hätte mir gewünscht, dass man nicht wieder in einen großen Zeitdruck hineinläuft." Man könne nicht auf der einen Seite vor einer schwierigen Situation im Herbst warnen und andererseits Instrumente zum frühen Erkennen herunterfahren.

VIDEO: Corona-Impfempfehlung: Kritik an Lauterbach (15.07.2022) (3 Min)

Weil kritisiert kostenpflichtige Corona-Tests

Für den Winter, dessen Corona-Verlauf man noch nicht kenne, müssten unterschiedliche Instrumente bereitstehen, so Weil. Er bekräftigte seine Kritik an der neuen Regel, nach der Corona-Tests nicht mehr in allen Fällen kostenlos sind. Die Zahl der Tests werde mit hoher Wahrscheinlichkeit sinken und dadurch wisse man weniger, betonte der Ministerpräsident. Tests seien nicht das Allheilmittel, es habe sich aber etabliert, dass Menschen, wenn sie sich nicht wohlfühlen, einen Schnelltest machen. "Ob diese Menschen jetzt loslaufen und für drei Euro einen Bürgertest machen, da mache ich ein Fragezeichen."

Omikron "wäre die positive Variante"

Weil hofft darauf, dass im Herbst und Winter die Omikron-Variante weiter vorherrschend sein wird: "Das würde heißen, dass es zu vielen Infektionsfällen käme, wir uns aber keine allzu großen Sorgen um unser Gesundheitswesen machen müssten." Das wäre die positive Variante, sagte der Ministerpräsident. "Aber niemand schützt uns davor, dass morgen irgendwo auf der Welt eine neue Virusmutation auftaucht und wir übermorgen den ersten Fall in Deutschland haben werden."

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.07.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus