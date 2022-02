Corona: Weil stellt Lockerungen für Niedersachsen in Aussicht Stand: 04.02.2022 10:34 Uhr Trotz der aktuell hohen Zahl an Corona-Infektionen ist Niedersachsens Ministerpräsident Weil vorsichtig optimistisch, dass mit der nächsten Verordnung Ende Februar erste Beschränkungen fallen könnten.

Das sei jedenfalls sein Wunsch, sagte Stephan Weil (SPD) in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, hängt allerdings von der weiteren Infektionsentwicklung ab", schränkte der Ministerpräsident ein. Nach aktuellen Prognosen lägen noch "drei sehr unangenehme Wochen" vor der Bevölkerung. "Danach sollten wir in Lockerungen einsteigen können", sagte Weil. Die aktuelle Corona-Verordnung ist bis zum 23. Februar gültig.

VIDEO: Weiterhin wenige Zuschauer: Niedersachsen bleibt vorsichtig (1 Min)

Weil verteidigt Zuschauer-Begrenzung bei Veranstaltungen

Aktuell gelten in Niedersachsen strengere Maßnahmen als in anderen Bundesländern - beispielsweise bei der Obergrenze von Zuschauenden. Während andernorts bei Sportveranstaltungen und Konzerten im Freien bis zu 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent zulässig sind, sind in Niedersachsen lediglich 500 erlaubt. Diese Vorsicht verteidigte Weil gegenüber der NOZ. Er wolle die Abwärtsbewegung der Corona-Zahlen nicht aufs Spiel setzen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Ende Februar prognostizieren.

Plädoyer für allgemeine Impfpflicht

Erneut appellierte der Regierungschef an den Bund, zügig eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg zu bringen. Der Versuch der Politik, Skeptikerinnen und Skeptiker von einer Corona-Impfung zu überzeugen, sei bei einer zu großen Minderheit ins Leere gelaufen, sagte Weil. Etwa 15 Prozent aller Erwachsenen seien nicht gegen Corona geimpft - das sei eindeutig zu viel.

