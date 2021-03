Corona: Viele Impfzentren bleiben über Ostern geschlossen Stand: 30.03.2021 10:20 Uhr Die niedersächsischen Impfzentren können bei Bedarf auch über die Osterfeiertage impfen. Ob sie tatsächlich öffnen, hängt von der jeweils vorhandenen Impfstoffmenge ab.

Eine Sprecherin des Sozialministeriums sagte dem NDR in Niedersachsen, prinzipiell werde auch an Sonn- und Feiertagen gegen Corona geimpft, soweit dies erforderlich ist, um vorhandene Impfstoffdosen zu nutzen. Aus etlichen Impfzentren habe es aber bereits die Rückmeldung gegeben, dass der Betrieb über Ostern ruht, da die werktägliche Leistung ausreiche, um sämtliche Dosen zu verimpfen. Eine Öffnung an den Feiertagen mache in diesem Fall mangels Impfstoff keine Sinn. An welchen Zentren weitergeimpft wird, konnte die Sprecherin nicht sagen. Am Donnerstag werde sich zeigen, wo noch Impfstoff übrig ist, der über Ostern verabreicht werden muss.

Videos 1 Min Behrens: "Impfstoff-Mangel ist unser größtes Problem" Deutschland habe zu wenig Dosen bestellt. Die Gesundheitsministerin hat Verständnis für den Unmut vieler Niedersachsen. (24.03.2021) 1 Min

Hannover öffnet, Oldenburg und Osnabrück nicht

Im größten niedersächsischen Impfzentrum in Hannover soll auf jeden Fall auch über die Feiertage geimpft werden. Das sagte ein Sprecher der Stadt gegenüber NDR.de. Der Betrieb unterscheide sich nicht von den sonstigen Tagen. Die Stadt Oldenburg dagegen teilte mit, dass das dortige Impfzentrum über Ostern geschlossen bleibt. Der vorhandene Impfstoff werde bereits vor Karfreitag verimpft. Ähnlich ist die Lage auch in Osnabrück. "Wir hätten gerne weitergeimpft, haben aber schlichtweg nicht genügend Dosen zur Verfügung", sagte ein Sprecher. Und: Es mache keinen Sinn, Impfstoff aufzuheben, nur um ihn an dann den Feiertagen verabreichen zu können.

Sonntags deutlich weniger Impfungen als an Werktagen

In der vergangenen Woche sind in Niedersachsen laut Sozialministerium insgesamt 215.600 Impfungen durchgeführt worden. Das sind im Schnitt knapp 31.000 pro Tag. Dafür entfielen allerdings lediglich 6.835 auf den Sonntag. Nach Ostern, wenn größere Lieferungen erwartet werden, sollen die Kapazitäten laut der Sprecherin dann sukzessive ausgebaut werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.03.2021 | 12:00 Uhr