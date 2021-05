Corona-Verstöße: Polizei löst Party mit 40 Gästen auf Stand: 02.05.2021 12:42 Uhr Auch an diesem Wochenende hat die Polizei in Niedersachsen wieder Verstöße gegen Corona-Auflagen festgestellt. Darunter: eine Party mit mehr als 40 Personen.

Laut Polizei hatte ein Jäger gegen 3 Uhr laute Musik am Rande von Vahlde (Landkreis Rotenburg) bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten entdeckten einen umgebauten Bauwagen mit Musikanlage. Die Partygäste feierten dort den Angaben zufolge ausgelassen ohne Masken und hielten sich nicht an Abstands- und Kontaktregeln. Als die Polizei einschritt, flüchteten einige der Anwesenden. Gegen elf Partygäste wurden laut Polizei Verfahren eingeleitet. Der Landkreis Rotenburg (Wümme) war am Sonnabend zur Hochinzidenzkommune erklärt worden.

Feiern in Buchholz und Seevetal aufgelöst

Zwei ebenfalls wohl größere Feiern löste die Polizei im Landkreis Harburg auf. Wie viele Menschen jeweils an den Treffen in Buchholz und Seevetal teilnahmen, konnten die Beamten nicht klar beziffern - denn auch hier flüchteten offenbar viele Teilnehmende. Insgesamt wurden 17 Verfahren eingeleitet.

Frau in Gewahrsam und Strafanzeigen in Salzgitter

Binnen weniger Stunden gleich zweimal anrücken musste die Polizei in Salzgitter-Bad. Grund waren jeweils kleinere Privatfeiern in Wohnungen, an denen zu viele Menschen aus verschiedenen Haushalten teilnahmen. In einem Fall wurde eine Frau von Polizisten überwältigt und in Gewahrsam genommen. Die alkoholisierte 37-Jährige habe sich äußert aggressiv verhalten und in Richtung der Beamte geschlagen sowie getreten, hieß es. Bei der anderen Feier gab es zusätzlich zwei Strafanzeigen. Ein 20-Jähriger hatte nach Polizeiangaben einen nicht zugelassenen sogenannten Elektroschocker dabei und hatte zudem Drogen konsumiert.

Sieben Anzeigen nach Treffen am Hafen in Varel

Eingeschritten ist die Polizei auch in Varel (Landkreis Friesland). Bereits am Freitagabend hatten sich am Hafen mehrere Jugendliche getroffen und Alkohol getrunken, ohne sich an die Corona-Regeln zu halten. Die Folge: Sieben Anzeigen.

Positive Zwischenbilanz in Hannover

Positiv fiel dagegen die vorläufige Bilanz der Polizei in Hannover aus: Im Anschluss an die zahlreichen Protestveranstaltungen in der Landeshauptstadt am 1. Mai habe es nur wenige Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre gegeben. Die Menschen hätten sich größtenteils an die Anordnung gehalten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Keine Bollerwagentouren

Auch die Polizei in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des 1. Mai. Insgesamt seien zwar 46 Verstöße gegen die Corona-Verordnung geahndet worden. Größere Zusammenkünfte oder typische Bollerwagentouren, wie sie in den "normalen" Jahren vorkommen, habe es aber nicht gegeben. Die breite Masse der Bevölkerung habe sich an die geltenden Corona-Regeln gehalten, teilten die Beamten mit.

