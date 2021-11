Corona-Verstöße: Pistorius kündigt hartes Durchgreifen an Stand: 30.11.2021 15:14 Uhr Die niedersächsische Landesregierung will Verstöße gegen die Corona-Regeln künftig konsequent ahnden. Für die Betroffenen könnte das sehr teuer werden.

"Die Zeit der Ermahnungen ist vorbei", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag in der Landespressekonferenz. Er kündigte schmerzhafte Bußgelder für Corona-Verstöße an - sowohl für Einrichtungen und Gaststätten als auch für die Kundinnen und Kunden. Die aktuellen Corona-Maßnahmen werden von nun an konsequenter kontrolliert, betonte Pistorius. "Wir werden ausschwärmen, wir werden alles nutzen, was uns zur Verfügung steht.“

Strafen von bis zu 20.000 Euro

Die Landesregierung arbeitet derzeit an einem neuen Bußgeldkatalog. Wer sich zum Beispiel gegen die Maskenpflicht widersetzt, muss dem Entwurf zufolge mit einem Bußgeld von 100 bis 150 Euro rechnen. Gastronomen, Veranstalter und Frisöre, die Kunden ohne Testnachweis bedienen, müssen je nach Betriebsgröße 4.000 bis 20.000 Tausend Euro zahlen. Und auch den Gästen ohne Test drohen demnach Strafen von 250 bis 350 Euro.

Niedersachsen bekommt 2G-Plus

Ab Mittwoch gilt in Niedersachsen fast flächendeckend die Warnstufe 2. Geimpfte und Genesene müssen sich dann zusätzlich testen lassen, bevor sie ins Restaurant, zum Frisör oder Sport gehen können. Ungeimpfte bleiben dort grundsätzlich außen vor. Wo eine Maskenpflicht gilt, muss zudem eine FFP2-Maske getragen werden - OP-Masken reichen nicht mehr aus.

