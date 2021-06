Corona-Verordnung: Niedersachsen macht sich weiter locker Stand: 19.06.2021 09:03 Uhr Niedersachsen hat vorzeitig seine Corona-Verordnung aktualisiert: Vom 21. Juni an gelten weitere Lockerungen für Inzidenzen unter 10. Das betrifft vor allem Zusammenkünfte und Feiern.

Bereits ab sofort gilt: In allen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer konstanten Inzidenz unter 35 dürfen sich zehn Personen aus bis zu zehn Haushalten treffen, wie die niedersächsische Staatskanzlei am Freitagabend mitteilte. Zusätzlich dürfen noch vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren an einem Treffen teilnehmen, ohne dass sie mitgezählt werden.

Bis zu 25 Personen dürfen sich drinnen treffen

Ab Montag gilt dann: Bei einer Inzidenz unter 10 darf die Zahl von 10 auf 25 Personen drinnen und 50 Personen draußen erhöht werden. Treffen darüber hinaus sind erlaubt, wenn alle Erwachsenen einen negativen Testnachweis haben. Damit sind zum Beispiel Geburtstags-, Hochzeits- und Einschulungsfeiern wieder möglich.

Lockerungen bei Freizeitangeboten

Weitere Bereiche, die von den Lockerungen bei Inzidenzen unter 10 profitieren, sind etwa Stadtführungen und Führungen durch Natur und Landschaften, hier gelten weder Abstandsgebot noch Maskenpflicht. Bei touristischen Übernachtungen muss nur bei der Anreise ein negativer Corona-Test nachgewiesen werden. Gäste von Clubs und Discotheken müssen einen negativen Testnachweis vorlegen oder einen Nachweis über die vollständige Impfung oder Genesung. Auch hier entfallen Maskenpflicht und Abstandsgebot. Auf den Wochenmärkten darf künftig ohne Maske eingekauft werden.

Maskenpflicht auf Schulhöfen fällt weg

Außerdem: Erleichterung für alle Schüler in Niedersachsen, denn die Maskenpflicht auf den Pausenhöfen fällt weg. In Schulgebäuden bleibe die Maskenpflicht jedoch auf den Fluren, in Treppenhäusern und auf Toiletten bestehen, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag ankündigte. Der Schritt sei möglich, weil Maßnahmen wie die verpflichtenden regelmäßigen Corona-Selbsttests weiter gelten.

Impfpriorisierung fällt weg, Warten auf Stiko-Empfehlung

Seit 7. Juni gibt es, wie von den Gesundheitsministern der Länder und der Bundesregierung empfohlen, keine Impfpriorisierung mehr. Alle Bürgerinnen und Bürger aus den Gruppen, die auf den Wartelisten stehen, behalten ihre Plätze, betonte Gesundheitsministerin Behrens (SPD). Die Stiko hatte mehrfach angedeutet, dass sie möglicherweise keine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder geben will, sondern nur für solche mit Vorerkrankungen.

Fast alle Schulen sind im Regelbetrieb

Mit der neuen Verordnung können Niedersachsens Schulen ins Szenario A, den Präsenzunterricht in voller Klassenstärke, wechseln, wenn der Landkreis oder die kreisfreie Stadt mindestens fünf Werktage in Folge unter der Inzidenz von 50 liegt. Das ist in Niedersachsen seit Anfang Juni in fast allen Landkreisen der Fall. In Kitas gilt dann ein eingeschränkter Regelbetrieb unter Beachtung von Hygieneanforderungen. Dem Landeselternrat reichen die aktuellen Schutzkonzepte für einen Präsenzunterricht in voller Klassenstärke nicht aus. Steigt die Inzidenz über 50, greift Szenario B, Wechselunterricht. Bei mehr als 165 gehen die Schülerinnen und Schüler in den entsprechenden Kommunen ins Homeschooling (Szenario C).

