Corona-Verordnung: Maskenpflicht an Schulen bleibt Stand: 02.11.2021 16:50 Uhr Die Maskenpflicht im Schulunterricht in Niedersachsen bleibt bestehen - so sieht es ein Verordnungsentwurf vor. Nur die Kinder der ersten und zweiten Klasse dürfen wie bisher ohne Maske lernen.

Das geht aus einem Entwurf der Corona-Landesverordnung hervor, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Dienstag in Hannover vorlag. In anderen Bundesländern wie etwa in Schleswig-Holstein müssen Kinder und Jugendliche von November an keine Maske mehr am Platz tragen. Die derzeitige Corona-Landesverordnung, die auch die Regelungen zum Schulalltag beinhaltet, ist noch bis zum 10. November gültig. Eine überarbeitete Corona-Landesverordnung wird Anfang kommender Woche erwartet.

Kultusminister hatte Wegfall der Maskenpflicht angekündigt

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte vor einigen Wochen angekündigt, dass die Maskenpflicht bei den Jahrgängen drei und vier als nächster Schritt wegfallen sollte - davon ist das Land nun offenbar abgerückt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.11.2021 | 08:00 Uhr