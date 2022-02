Corona-Verordnung: Lockerungen sollen zum Wochenende kommen Stand: 22.02.2022 14:53 Uhr Die niedersächsische Landesregierung will wie geplant die Corona-Regeln lockern. Details hat Regierungssprecherin Pörksen für Mittwoch angekündigt. Die neue Verordnung tritt am 24. Februar in Kraft.

"Es gibt momentan keine Hinweise darauf, dass wir nicht in die erste Lockerungsstufe eintreten", sagte Anke Pörksen am Dienstag in der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. Das würde bedeuten, dass die 2G-Plus-Regelung fällt und in vielen Bereichen 2G gilt. Ins Detail gehen wollte die Regierungssprecherin noch nicht. Die Änderungen müssten noch in der Regierungskoalition beschlossen werden. "Ich gehe aber nicht von großen Überraschungen aus", sagte Pörksen. Den Rahmen für die neue Verordnung hatten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bereits in einer gemeinsamen Runde abgesteckt.

Erste Lockerungen "auch ein Ausprobieren"

"Die erste Stufe ist ein Einstieg in die Lockerungen, durchaus auch ein Ausprobieren", erklärte die Regierungssprecherin. Wenn alles gut gehe, könnten sich die Menschen auf ein relativ entspanntes Frühjahr freuen. "Wenn es nicht gut geht, dann hoffen wir darauf, dass wir das Instrumentarium bekommen, um dann notfalls die Maßnahmen wieder anzuziehen", so Pörksen weiter.

Novavax-Impfungen voraussichtlich ab kommender Woche

Unterdessen kündigte Krisenstabsleiter Heiger Scholz am Dienstag an, dass die erste Novavax-Lieferung voraussichtlich am Freitag im Zentrallager des Bundes in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) ankommen werde. Er rechne damit, dass kommende Woche mit den Impfungen begonnen werden könne. Bislang stünden rund 7.820 Menschen auf der Warteliste des Landes. Angesichts von zu erwartenden 140.000 Dosen "können wir alle Interessierten ermutigen, sich schnell impfen zu lassen", sagte Scholz weiter. Das Angebot gelte derzeit nur für komplett Ungeimpfte. Wer bereits mit dem Johnson&Johnson-Vakzin geimpft sei, könne keinen Termin vereinbaren. Die öffentlichen Empfehlungen gehen in diesem Fall auseinander: Während die europäische Arzneimittelagentur EMA diese Kreuzimpfung ausschließt, spricht aus Sicht der Ständigen Impfkommission (Stiko) nichts dagegen.

Impfungen gehen kaum noch voran

Ein Impffortschritt in Niedersachsen ist aus Sicht des Krisenstabschefs derweil kaum spürbar. "Leider Gottes gehen die Impfungen nicht brauchbar voran", sagte Scholz. Im Vergleich zur Vorwoche gebe es ein Plus von 0,1 Prozent. "Wenn wir in dem Tempo fortschreiten, können wir die Lage zum Herbst nicht retten." Im Vergleich liege Niedersachsen bei Erst-, Zweit- und Drittimpfungen allerdings über dem Durchschnittswert.

