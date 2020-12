Corona-Verordnung: Land stellt heute neue Regeln vor Stand: 01.12.2020 11:55 Uhr Der Krisenstab berichtet heute in Hannover über das aktuelle Infektionsgeschehen in Niedersachsen. Neben der neuen Verordnung hat das Land Katastrophenschutz-Maßnahmen beschlossen.

Dazu hat das Kabinett heute die Feststellung eines "Außergewöhnlichen Ereignisses von landesweiter Tragweite" nach § 27 a des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes beschlossen. Dies ermöglicht den Einsatz kommunaler Katastrophenschutz-Einheiten unter der zentralen Leitung des Landes. Zudem soll eine Sondereinheit "Corona-Steuerung" vorübergehend am Sozialministerium angedockt werden. Ansprechpartner sind Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, und Mirko Temmler, Leiter Kompetenzzentrum Großschadenslagen des Innenministeriums. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 13 Uhr wie gewohnt an dieser Stelle in einem Livestream.

Weil verteidigt neue Regeln - und erntet Kritik im Kabinett

Am Montag hatte der Niedersächsische Landtag kontrovers über die neue Corona-Verordnung diskutiert. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verteidigte die Maßnahmen im Plenum. Man habe einen klaren Rückgang der Infektionszahlen noch nicht erreicht, deshalb seien die neuen Regelungen notwendig, so der Regierungschef. Die Opposition übte am Kurs der Landesregierung scharfe Kritik.

Landkreise benennen Standorte für Impfzentren

In Vorbereitung auf die massenhafte Impfung der Bevölkerung gegen das Coronavirus mussten die Landkreise bis Montagabend mögliche Standorte für Impfzentren beim Innenministerium melden. Vorgesehen sind landesweit bis zu 60 Impfzentren. In Hannover sollen die Messehallen, in Braunschweig die Stadthalle und andernorts unter anderem Sporthallen und leer stehende Möbelhäuser zu Impfzentren umfunktioniert werden.

