Corona-Verordnung - Ab heute mehr Ausnahmen für Geimpfte Stand: 19.04.2021 10:19 Uhr Weil die Corona-Verordnung auslief, hat das Land Niedersachsen die Regeln zur Einschränkung der Pandemie verlängert - weitgehend unverändert. Allerdings fallen einige Einschränkungen für Geimpfte weg.

So entfallen die Test- und Quarantäne-Pflichten für vollständig Geimpfte. Das heißt etwa, dass für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen nach der zweiten Impfung die Testpflicht entfällt. Auch der Besuch bei der Pyhsiotherapie zum Beispiel ist dann ohne vorherige Testung möglich. Das Land stützt sich dabei auf eine Studie des Robert-Koch-Instituts: Demzufolge ist das Risiko einer Virusübertragung durch vollständig geimpfte Menschen spätestens ab dem 15. Tag nach Erhalt der zweiten Impfdosis stark reduziert. Noch ist die Zahl der Menschen mit einer zweiten Impfung allerdings recht überschaubar: Die Quote beträgt laut RKI in Niedersachsen 6,3 Prozent (Stand: 19.04.2021). Eine hundertprozentige Sicherheit vor einer Ansteckung gibt es zudem nach RKI-Angaben nicht. Deshalb müssen sich auch Geimpfte weiter an die bestehenden Abstandsregeln und die Maskenpflicht halten.

Ministerpräsident Weil will Bundesratssitzung abwarten

Die Verlängerung geschehe mit Blick auf das erwartete neue Infektionsschutzgesetz des Bundes, teilte die Staatskanzlei in Hannover mit. Sobald das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes vorliege, werde die Landesverordnung abermals angepasst, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Vergangene Woche hatte das Bundeskabinett der Änderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte danach gesagt, er werde sich erst ein abschließendes Urteil über die darin geplante Notbremse inklusive Ausgangssperren bilden können, wenn der Bundesrat den Entwurf beraten habe.

