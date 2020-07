Stand: 28.07.2020 18:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Tests am Flughafen: Details noch unklar

Noch ist unklar, wie geplante Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten am Hannover Airport in Langenhagen ablaufen sollen. Verantwortliche des Flughafens haben betont, sie könnten lediglich die Räume zur Verfügung stellen - für die Tests sei das Gesundheitsamt zuständig. Am Montag berieten Vertreter des Flughafens und der Behörden über das Vorgehen. Die Aufgaben im Testzentrum sollen nach Angaben der Region Hannover an einen noch nicht bekannten externen Betreiber vergeben werden. Dafür müsse das Land noch grünes Licht geben. Das genaue Konzept für das Corona-Testzentrum werde momentan weiter kurzfristig erarbeitet.

Region appelliert an Urlauber

Ein Sprecher des Flughafens hatte zuvor auf offene Fragen hingewiesen: zum Beispiel, ob Passagieren aus Risikogebieten bereits im Flugzeug oder erst im Terminal Proben entnommen werden. Bis in Langenhagen Corona-Tests starten, appelliert die Region an die Urlauber: Alle Reisenden aus Risikogebieten seien weiterhin verpflichtet, sich selbst bei ihrem Gesundheitsamt zu melden.

Testzentrum in Osnabrück in Betrieb

Unterdessen ist das Testzentrum am Flughafen Münster-Osnabrück am Dienstag in Betrieb gegangen. Bund und Länder hatten in der vergangenen Woche kostenlose, freiwillige Corona-Tests für Urlauber aus Risikogebieten beschlossen. Zu den vom Robert-Koch-Institut (RKI) ausgewiesenen Corona-Risikogebieten gehören aktuell etwa 130 Staaten, darunter die Türkei und die USA.

