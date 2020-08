Stand: 16.08.2020 14:05 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Tests: Reiserückkehrer müssen lange warten

Die Einstufung Spaniens - mit Ausnahme der Kanaren - als Corona-Risikogebiet hat am Wochenende im Testzentrum am Flughafen Hannover-Langenhagen zu langen Schlangen geführt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, testeten die Johanniter allein von Sonnabend bis Sonntagmorgen bereits rund 1.700 Reiserückkehrer. Wer aus den betroffenen Gebieten aus dem Urlaub zurückkehrt, muss sich gleich nach der Ankunft einem Corona-Test unterziehen, um eine Quarantäne zu umgehen.

Wartezeiten von bis zu zwei Stunden

Mit einem derartigen Ansturm hätten die Verantwortlichen nicht gerechnet, sagte eine Sprecherin der Johanniter. Am Sonnabend seien innerhalb kürzester Zeit vier Maschinen aus Mallorca und Ibiza gelandet. Die Passagiere mussten daher zeitweise bis zu zwei Stunden warten, ehe die Helfer den erforderlichen Abstrich machen konnten. Die meisten Urlauber hätten darauf allerdings freundlich, entspannt und rücksichtsvoll reagiert, so die Sprecherin. Frust habe es lediglich bei Personen gegeben, die mit einem festen Termin zum Testzentrum gekommen waren und ebenfalls warten mussten.

Keine Absprache mit Hausarzt nötig

Bereits in der vergangen Woche waren am Flughafen Hannover-Langenhagen täglich rund 700 bis 800 Abstriche gemacht worden. Für einen Test am Flughafen ist bereits seit Einführung keine Absprache mit dem Hausarzt nötig. Die Johanniter wollen sich nun mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) zusammensetzen, um zu klären, wie auf die steigende Zahl der zu testenden Urlauber reagiert werden kann. Die KVN ist Betreiber der niedersächsischen Testzentren.

Wenig Andrang in anderen Testzentren

An den anderen Standorten im Land hält sich der Andrang dagegen in Grenzen. Laut KVN haben die Mitarbeiter in den übrigen neun Zentren insgesamt bislang lediglich 600 Abstriche genommen. Erst seit Freitagnachmittag können sich Reiserückkehrer hier online selbst für einen Test anmelden. Vorher ging das ausschließlich über den Hausarzt. Die KVN vermutet, dass dies ein Grund dafür ist, warum sich im Gegensatz zum Flughafen Hannover-Langenhagen bislang erst relativ wenige Menschen haben testen lassen.

