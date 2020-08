Stand: 15.08.2020 14:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Tests: Großer Andrang nur am Flughafen

Die mit Abstand meisten Corona-Tests bei niedersächsischen Reiserückkehrern werden am Flughafen Hannover-Langenhagen durchgeführt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wurden dort in der vergangenen Woche täglich rund 700 bis 800 Abstriche gemacht. Urlauber, die nach Deutschland zurückkehren, können sich seit einer Woche kostenlos auf das Virus testen lassen.

Corona-Tests für Rückkehrer jetzt online buchbar Hallo Niedersachsen - 14.08.2020 19:30 Uhr Ab sofort können Reiserückkehrende einen Termin für einen Corona-Test online buchen. Über einen Zugangscode können sie dann maximal 72 Stunden später das Testergebnis abrufen.







Test ohne Absprache mit Hausarzt möglich

Verpflichtend ist der Test für alle, die aus einem Risikogebiet kommen. Da auch Spanien mit Ausnahme der Kanaren seit Freitag dazu zählt, dürfte die Zahl der untersuchten Personen in den kommenden Tagen weiter ansteigen. Für einen Test am Flughafen ist bereits seit Einführung der Tests keine Absprache mit dem Hausarzt nötig.

Wenig Andrang in anderen Testzentren

In den anderen niedersächsischen Corona-Testzentren hält sich der Andrang dagegen in Grenzen. Laut Kassenärztlicher Vereinigung haben die Mitarbeiter in den übrigen neun Zentren der KVN insgesamt bislang lediglich 600 Abstriche genommen. Erst seit Freitagnachmittag können sich Reiserückkehrer hier online selbst für einen Test anmelden. Vorher ging das ausschließlich über den Hausarzt. Die KVN vermutet, dass dies ein Grund dafür ist, warum sich im Gegensatz zum Flughafen Hannover-Langenhagen bislang erst relativ wenige Menschen haben testen lassen.

