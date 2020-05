Stand: 13.05.2020 14:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Test für alle Schlachthofmitarbeiter

In Niedersachsen sollen sämtliche Schlachthofmitarbeiter auf das Coronavirus getestet werden. Dies erklärte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Mittwoch im Landtag in Hannover. Betroffen sind 23.700 Beschäftige in 183 Betrieben. Die Tests sollen nach einer bestimmten Reihenfolge ablaufen.

Einsatz über Ländergrenzen hinweg verboten

Als Erste kommen diejenigen Mitarbeiter dran, die Symptome zeigen. Darauf folgen alle, die als Werkvertragsarbeiter möglicherweise mit von dem Coronavirus betroffenen Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein in Kontakt gekommen sind. Dann sind alle weiteren Beschäftigten an der Reihe. Bislang waren Werkvertragsarbeiter laut Reimann an wechselnden Standorten auch über die Ländergrenzen hinweg beschäftigt. Seit Montag sei dies per Erlass verboten. Die Unterbringung in Sammelunterkünften habe die Verbreitung gefördert. Ebenfalls seit Montag seien die Kommunen verpflichtet, diese Unterkünfte zu überprüfen.

Hunderte Infizierte in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein

In Niedersachsen sind laut Reimann weiterhin lediglich drei Infektionen von Schlachthof-Mitarbeitern im Emsland bekannt. Allerdings sei davon auszugehen, dass ein Teil der Beschäftigten auch in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein eingesetzt wurde, wo sich Hunderte mit Covid-19 infiziert haben.

