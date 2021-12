Corona-Test: Wo bekommt man einen gültigen Nachweis? Stand: 01.12.2021 13:12 Uhr Die verschärften Corona-Regeln sorgen für einen Ansturm auf die Testzentren in Niedersachsen. Vielerorts bildeten sich am Mittwoch lange Schlangen. Wer darf eigentlich noch einen Nachweis ausstellen?

Bürgerinnen und Bürger haben verschiedene Möglichkeiten, sich auf eine Corona-Infektion testen zu lassen:

in einem zugelassenen Testzentrum

in einer Apotheke, die Corona-Tests durchführt

in einer Arztpraxis, die Corona-Tests durchführt

unter Aufsicht am Arbeitsplatz

vor Restaurants oder Geschäften, die Tests im Eingangsbereich anbieten

Nachweis aus Testzentrum, Apotheke und Arztpraxis

Wer eine Bescheinigung über einen negativen Corona-Schnelltest vom Testzentrum, von einer Apotheke oder einem Arzt hat, kann diesen innerhalb von 24 Stunden beliebig oft vorzeigen - etwa im Restaurant, beim Friseur, im Zoo und bei einer Veranstaltung. Ein negativer PCR-Test-Nachweis ist 48 Stunden lang gültig.

Testnachweis vom Arbeitgeber - was zu beachten ist

Auch der Arbeitgeber kann einen negativen Test bescheinigen, sofern dieser entweder durch entsprechend qualifiziertes Personal durchgeführt wird oder wenn die jeweilige Person einen Selbsttest unter Aufsicht macht. Den Test beaufsichtigen und das Ergebnis bescheinigen kann entweder der Arbeitgeber selbst oder eine vom Arbeitgeber dafür bestimmte Person. Der Arbeitgeber muss dabei sicherstellen, dass die Aufsichtsperson geschult ist. Eine Bescheinigung vom Arbeitgeber ist dann ebenfalls 24 Stunden gültig und kann überall dort genutzt werden, wo die Corona-Verordnung des Landes einen aktuellen negativen Test verlangt.

Was muss auf der Testbescheinigung vermerkt sein?

Vor- und Nachname der Testperson

Geburtsdatum

Adresse der getesteten Person

Name und Hersteller des Tests

Testdatum und -uhrzeit

Name und Firma der beaufsichtigenden Person

Testart

Testergebnis

Testangebot vor Ort - im Restaurant oder beim Friseur

Darüber hinaus bieten einige Restaurants oder Betriebe, die körpernahe Dienstleistungen anbieten, eine Test-Gelegenheiten vor Ort. Entweder führt eine geschulte Person einen Schnelltest durch oder die zu testende Person macht einen Selbsttest unter Aufsicht. Für den Besuch der entsprechenden Einrichtung reicht dann dieses negative Ergebnis aus.

Zu Hause durchgeführter Selbsttest reicht nicht

Nicht erlaubt ist es, einen Selbsttest zu Hause zu machen und mit dem Ergebnis dann etwa ins Café oder Kosmetikstudio zu gehen. Denn bei diesem Testergebnis ist nicht nachvollziehbar, ob es sich tatsächlich um das Ergebnis der Besucherin oder des Besuchers handelt und ob der Test korrekt durchgeführt wurde.

Lange Schlangen vor Teststationen

Die seit heute fast überall in Niedersachsen gültigen 2G-Plus-Regeln führen zu einem Ansturm auf die Testzentren. Nur noch Geimpfte und Genesene haben Zutritt zu öffentlichen Einrichtungen - und müssen dafür zusätzlich einen negativen Corona-Test nachweisen. Vor den Teststationen im Land bildeten sich am Vormittag vielerorts lange Schlangen. Die Internetseiten für die Testbuchungen gleich mehrerer Anbieter zum Beispiel in Ostfriesland und in Oldenburg waren überlastet oder komplett abgeschaltet. In Osnabrück etwa sind online keine spontanen Termine buchbar - bis in die nächste Woche hinein ist oft alles ausgebucht.

Material fehlt, Teststationen wurden angebaut

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das unter anderem Teststationen in Lüneburg betreibt, klagt darüber, dass es aktuell schwierig sei, an ausreichend Tests zu kommen. Die Lieferketten stockten und die Preise hätten sich teils verdoppelt. Zudem fehlt es nach Angaben von Kommunen und Testzentrumsbetreiber auch an Personal. Aber auch Teststationen wurden nach dem zwischenzeitlichen Ende der kostenlosen Bürgertests Mitte Oktober abgebaut. Im Landkreis Helmstedt liegt die Test-Kapazität nach Angaben eines Kreissprechers im Vergleich zum Frühjahr nur noch bei zehn Prozent. Die Kommunen versprechen aber Abhilfe. Im Landkreis Peine würden bereits 30 Anfragen von möglichen Teststations-Betreibern geprüft, sagte ein Kreissprecher. Bis weitere Kapazitäten aufgebaut sind, kann es aber noch Tage oder Wochen dauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.12.2021 | 12:00 Uhr