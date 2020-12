Corona: Teil-Lockdown geht in die Verlängerung Stand: 02.12.2020 21:46 Uhr Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Mittwochabend auf die Ausweitung des Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar verständigt.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, dass die aktuellen Kontaktbeschränkungen mit Ausnahme der für die Feiertage angekündigten moderaten Lockerungen bis zum 10. Januar 2021 aufrecht erhalten bleiben sollen. Am 4. Januar solle der weitere Kurs festgelegt werden. "Vor Weihnachten wird diese Vereinbarung von Bund und Ländern im Hinblick auf die Entwicklung bis dahin noch einmal überprüft", machte Weil in einer Presseerklärung der niedersächsischen Staatskanzlei deutlich.

Weil: "Haben anspruchsvolle Wochen vor uns"

"Es liegen aber noch anspruchsvolle Wochen vor uns", sagte Weil. "Wir bitten die Menschen nachdrücklich, auch weiterhin äußerste Zurückhaltung zu wahren bei ihren direkten Kontakten und sehr konsequent die Regeln zu beachten." Man dürfe den in Niedersachsen zu beobachtenden leichten Rückgang der Corona-Infektionszahlen nicht durch unvorsichtiges Verhalten gefährden. "Insgesamt habe ich aber einen vorsichtig optimistischen Ausblick auf das nächste Jahr", so der SPD-Politiker weiter. In Niedersachsen mache man derzeit durchaus Fortschritte - bei den Infektionszahlen ebenso wie bei den Vorbereitungen auf hoffentlich bald beginnende Impfungen.

Bis Weihnachten verschärfte Regeln

In der vergangenen Woche hatten sich Bund und Länder auf eine Verschärfung der seit Anfang November geltenden Corona-Beschränkungen verständigt. Derzeit dürfen sich nur noch fünf Menschen aus maximal zwei Haushalten treffen. Über die Feiertage soll diese Regelung gelockert werden. Dann sind Treffen maximal zehn Menschen erlaubt.

