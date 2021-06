Corona: Spontane Impfangebote per App oder SMS Stand: 10.06.2021 06:38 Uhr Die Impf-Priorisierung ist zwar auch in Niedersachsen aufgehoben, aber noch herrscht ein Mangel an Impfstoff. Damit die Menschen trotzdem schnell geimpft werden, gibt es im Land mehrere Ansätze.

In den Impfzentren im Landkreis Emsland können übrig gebliebene Impfdosen kurzfristig per App an Interessierte vergeben werden. Und zwar immer dann, wenn am Ende des Tages noch Impfstoff übrig ist, weil Menschen ihre Termine nicht wahrgenommen haben. Bewerber müssen sich laut Landkreis auf einer Plattform registrieren und innerhalb von 45 Minuten erreichbar sein. Wer sich zuerst meldet, bekommt den Impftermin. Bislang wird die App "Nowee" in Niedersachsen nur in Wildeshausen eingesetzt. Die Nutzung ist kostenfrei.

"Impfbrücke": Spontanes Impfangebot via SMS

In der Region Hannover können sich Impfwillige ab sofort für die sogenannte "Impfbrücke" registrieren. Sie soll dabei helfen, übrig gebliebene Impfdosen, die noch am selben Tag verimpft werden müssen, kurzfristig zu vergeben. Das Prinzip ist ähnlich dem im Landkreis Emsland: Sollten am Ende eines Tages Impfungen nicht wahrgenommen worden sein, bekommen Registrierte per Zufallsprinzip ein spontanes Impfangebot per SMS. So werden Impfstoffreste genutzt, die sehr kurzfristig übrig bleiben und daher nicht mehr für reguläre Termine über das Terminvergabesystem des Landes freigegeben werden können. Genannt werden müssen Geburtsdatum, Postleitzahl und Handy-Nummer. Damit die Liste aktuell bleibt, muss man sich allerdings nach einer Woche neu registrieren.

Wilhelmshaven: Impfstoffreste sollen nicht entsorgt werden

Auch in Wilhelmshaven bleiben am Abend im Impfzentrum immer wieder Impfdosen übrig. Damit die Restdosen des Vakzins AstraZeneca nicht weggeschmissen werden, geht das Team des Impfzentrums Wilhelmshaven zu einer neuen Strategie über. Es richtet eine Spontan-Warteliste ein. Wer älter als 60 Jahre ist, mit AstraZeneca geimpft werden will und schon auf der niedersächsischen Warteliste steht, kann sich hier eintragen. Impfwillige eröffnen sich damit die Chance auf einen kurzfristigen Termin.

