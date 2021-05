Corona: Schulleiter begrüßen Impfangebot für Jugendliche Stand: 25.05.2021 19:20 Uhr Die niedersächsischen Schulleiter begrüßen es, dass mehr als 400.000 Schülerinnen und Schüler geimpft werden sollen. Den Plan hatten Gesundheitsministerin Behrens und Kultusminister Tonne Dienstag

Es sei ein großer Schritt zu mehr Normalität, sagte der Geschäftsführer des Verbands der niedersächsischen Schulleiter Rene Mounajed. Er finde es gut, dass das Land vorangehe und ein Konzept vorlege. Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler habe hohe Priorität.

Videos 1 Min Niedersachsen will 450.000 Schülern ein Impfangebot machen Die ersten Corona-Impfungen mit dem Biontech-Vakzin sollen vor den Sommerferien stattfinden, so die Sozialministerin. 1 Min

Schulen müssen viel organisieren, bevor geimpft wird

Niedersachsen möchte allen Schülern ab 12 Jahren bis zum Ende der Sommerferien ein Impfangebot machen. Die Impfzentren sollen das Impfen übernehmen. Hubert Meyer vom Landkreistag ist zuversichtlich. Die Zentren hätten ganze Heime durchgeimpft und riesige Kampagnen zum Beispiel für Feuerwehrleute gestemmt. Aber ohne die Schulen geht es nicht. Die müssen die Eltern informieren, deren Unterschriften einholen, Listen erstellen, wer überhaupt geimpft werden will.

Hoher Aufwand für Schulen

Mounajed spricht von einem hohen Aufwand. Er selbst leitet eine Schule in Hildesheim mit mehr als 1.500 Schülern. Noch ist etwa die Frage nicht geklärt, ob an den Schulen oder in den Impfzentren geimpft werde. Aber, sagt er auch, das sei Arbeit, die sich lohne, die ein tolles Ergebnis bringe und motiviere.

