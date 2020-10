Corona: Rund zwei Prozent der Schulen melden Infektionen Stand: 31.10.2020 11:51 Uhr Für das niedersächsische Kultusministerium ist die erste Woche nach den Herbstferien gut verlaufen. Die große Mehrheit der rund 3.000 Schulen meldete demnach keine Corona-Infektionen.

An 52 Schulen war der Betrieb einem Ministeriumssprecher zufolge eingeschränkt. Das sind knapp zwei Prozent. Nach den Zahlen des Ministeriums hatten am Freitag 38 Klassen, 20 klassenübergreifende Kohorten und vier Jahrgänge vorübergehend keinen Präsenzunterricht.

Verkleinerte Klassen in Delmenhorst

In der Stadt Delmenhorst werden die Schülerinnen und Schüler wegen der hohen Fallzahlen abwechselnd in der Schule und online unterrichtet - so wird die Zahl der Menschen in den Klassen klein gehalten. Berufsschüler sind dort ausschließlich in ihren Ausbildungsbetrieben oder lernen zu Hause, wie aus einer Verordnung der Stadt hervorgeht. "Es ist uns weiterhin gelungen, trotz der schwierigen Gesamtentwicklung die Schulen offen zu halten und damit dem Anspruch auf das Recht auf Bildung junger Menschen gerecht zu werden - bei maximalem Schutz der Schülerinnen, Schüler und Beschäftigten in den Schulen", so das Kultusministerium.

Ab Inzidenzwert von 100 Übergang zum Wechselbetrieb

In den niedersächsischen Hotspots gilt von Montag an für alle Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten neuen Verordnung des Landes hervor. Inzwischen gilt mehr als die Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen als Corona-Risikogebiet, weil sie über 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen hatten. Außerdem wurde neu geregelt, wann Schulen vom Präsenzunterricht vorübergehend in den Wechselbetrieb mit geteilten Klassen gehen müssen. Dies gilt künftig, wenn in der Kommune der Inzidenzwert von 100 überschritten und für die Schule außerdem eine Infektionsschutzmaßnahme wie Quarantäne etwa für eine Klasse verordnet wurde.

