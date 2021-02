Corona-Regeln: Polizei kontrolliert verstärkt am Wochenende Stand: 26.02.2021 19:27 Uhr Die Polizei will am Wochenende an beliebten Ausflugszielen in ganz Niedersachsen kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Regeln halten. Mancherorts wurden die Regeln im Vorfeld verschärft.

Die Region Hannover hat am Maschsee und am Steinhuder Meer die Maskenpflicht zeitlich ausgedehnt. Seit Freitag müssen dort Spaziergänger in bestimmten Bereichen zwischen 10 und 19 Uhr einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die neue Regel ist vorerst bis einschließlich zum 22. März in Kraft. Darüber hinaus will die Polizei in der Landeshauptstadt an Spielplätzen überprüfen, ob sich die Besucher an die Abstandsregeln halten.

Wird Übernachtungsverbot an der Küste eingehalten?

Auch an der Küste will die Polizei verstärkt Präsenz zeigen. Die Beamten wollen dort auch das Übernachtungsverbot kontrollieren, nachdem am vergangenen Wochenende Touristen ohne Erlaubnis auf einem Parkplatz im Wangerland in Friesland übernachtet hatten. Am Zwischenahner Meer wird neben der Polizei auch das Ordnungsamt kontrollieren, ob sich alle an die Corona-Regeln halten.

Zufahrten zu Waldparkplätzen am Hohenstein eingeschränkt

Am Hohenstein im Weserbergland können an diesem Wochenende mehrere Zufahrten zu Waldparkplätzen nur noch eingeschränkt genutzt werden. Hier war am vergangenen Sonntag ein Kletterer abgestürzt. Weil die Waldwege zugeparkt waren, konnten die Rettungskräfte ihn nur schwer erreichen.

