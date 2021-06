Corona-Regeln: Niedersachsen will größere Treffen erlauben Stand: 18.06.2021 13:48 Uhr Die Landesregierung will die Corona-Regeln in Niedersachsen weiter lockern. Eine neue Verordnung soll in den kommenden Tagen in Kraft treten. Darin soll es vor allem um die Kontaktregeln gehen.

Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass bei privaten Treffen von bis zu zehn Menschen die Anzahl der Haushalte keine Rolle mehr spielt - wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt konstant unter 35 pro 100.000 Einwohnern liegt. Dementsprechend könnten sich zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Zusätzlich dürften noch vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder an einem Treffen teilnehmen, ohne dass sie mitgezählt werden.

Inzidenz unter 10: Treffen von bis zu 50 Personen draußen

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 dürfen sich dem Entwurf zufolge sogar bis zu 25 Menschen in Innenräumen treffen, draußen bis zu 50. Noch mehr Personen dürften dabei sein, wenn alle einen gültigen negativen Corona-Testnachweis haben. Eine weitere Lockerung soll es voraussichtlich für die Besucherinnen und Besucher von Wochenmärkten geben: Sie sollen künftig keine Maske mehr tragen müssen.

Beratungen über neue Verordnung laufen

Wann die neue Verordnung konkret in Kraft treten soll, steht noch nicht fest. Darüber will sich der Koalitionsausschuss laut Regierungssprecherin Anke Pörksen im Laufe des Tages noch einmal beraten. Die Verordnung kann frühestens am Sonnabend in Kraft treten, möglicherweise aber auch erst am Montag. Aktuell gibt es noch ein paar Punkte, über die diskutiert wird, zum Beispiel darüber, ob die Maskenpflicht in Diskotheken bei Inzidenzen unter 10 wegfallen soll.

Maskenpflicht auf Schulhöfen ist aufgehoben

Für Schülerinnen und Schüler steht eine Lockerung bereits fest: Sie müssen ab sofort auf den Schulhöfen keine Maske mehr tragen, wie Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) am Freitag sagte. In den Schulgebäuden bleibe die Maskenpflicht jedoch auf Fluren, in Treppenhäusern und auf Toiletten bestehen. Dadurch können wieder ein Stück Normalität in die Schulen zurückgeholt werden, sagte Tonne. Er appellierte gleichzeitig an die Schulen, nicht nachlässig zu werden. Der Schritt sei möglich, weil Maßnahmen wie die verpflichtenden regelmäßigen Corona-Selbsttests weiter gelten.

