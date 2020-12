Corona-Regeln: Das gilt im Dezember und zu Weihnachten

Mit der Aktualisierung der Verordnung und mit den Feiertagen im Blick gilt nun: Schüler sollen schon von Montag, 14. Dezember, an zu Hause bleiben können. Eltern können dann ihre Schulkinder vom Präsenzunterricht befreien lassen, damit weniger Kinder in den Klassenräumen sitzen. In dieser Zeit soll es Angebote zum Distanzlernen geben. Anschließend gibt es Weihnachtsferien, die bereits auf drei Wochen verlängert worden sind.



Unabhängig davon gilt weiterhin: Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 200, wechseln Schulen ab dem 7. Jahrgang automatisch in das sogenannte Szenario B. Konkret heißt das, dass die Schüler in geteilten Klassen abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden. Darüber hinaus gilt dann auch für Grundschüler eine Maskenpflicht im Unterricht und in Horten. Diese Maßnahmen fallen erst weg, wenn der Inzidenzwert im Landkreis drei Tage in Folge unter 200 liegt und keine neuen Corona-Infektionen an der jeweiligen Schule auftreten.