Corona-Regeln: Das gilt ab 16. Dezember in Niedersachsen

Bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten. Über die Weihnachtsfeiertage dürfen sich laut Staatskanzlei "nur die Mitglieder des eigenen Hausstands plus vier enge Verwandte beziehungsweise Partnerinnen/Partner treffen. Im engsten Familienkreis wird insoweit die Begrenzung auf zwei Haushalte aufgehoben. Man darf also mit engen Angehörigen auch dann mit fünf Personen zusammenkommen, wenn diese aus mehr als zwei Haushalten kommen. Die Obergrenze für solche Familientreffen wird allerdings auf vier Personen von außerhalb beschränkt. Für alle Niedersächsinnen und Niedersachsen, die mit engen Freunden oder Bekannten zusammen feiern wollen, muss es dagegen bei der '5 aus 2 Regelung' bleiben, also bis zu fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten."

Kinder sollen "wenn immer möglich zu Hause betreut werden". Daher werden Schulen geschlossen oder die Präsenzpflicht ausgesetzt. Der Beschluss sieht Notfallbetreuung und Distanzlernen vor. Niedersachsen hatte zuvor beschlossen, dass schulpflichtige Kinder ab dem 14. Dezember zu Hause bleiben können. Dazu müssen Eltern ihre Schulkinder vom Präsenzunterricht befreien lassen, damit weniger Kinder in den Klassenräumen sitzen. In dieser Zeit soll es Angebote zum Distanzlernen geben. Anschließend gibt es Weihnachtsferien, die bereits auf drei Wochen verlängert worden sind.



Unabhängig davon gilt: Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 200, wechseln Schulen ab dem 7. Jahrgang automatisch in das sogenannte Szenario B. Konkret heißt das, dass die Schüler in geteilten Klassen abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden. Darüber hinaus gilt dann auch für Grundschüler eine Maskenpflicht im Unterricht und in Horten. Diese Maßnahmen fallen erst weg, wenn der Inzidenzwert im Landkreis drei Tage in Folge unter 200 liegt und keine neuen Corona-Infektionen an der jeweiligen Schule auftreten.