Corona-Regeln: Das gilt ab 11. Januar in Niedersachsen

Die Schulen bleiben bis Ende Januar größtenteils geschlossen. Die von den Ländern ergriffenen Maßnahmen müssten auch in diesem Bereich "entsprechend des Beschlusses vom 13. Dezember 2020 bis Ende Januar verlängert werden". In Niedersachsen gibt es "unterschiedliche Antworten auf unterschiedliche Schulformen", wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach dem Bund-Länder-Gespräch sagte. Abschlussklassen können weiter in die Schulen gehen. An weiterführenden Schulen gibt es ab dem 11. Januar digitalen Unterricht. Für Grundschulen werden die Ferien bis zum 18. Januar verlängert, danach gibt es Unterricht im Wechselmodell mit geteilten Klassen.