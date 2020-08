Stand: 08.08.2020 19:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Pflichttest: Andrang am Hannover Airport

Der erste Tag der Corona-Testpflicht ist an Niedersachsens einzigem internationalen Flughafen, dem Hannover Airport in Langenhagen, ohne größere Probleme verlaufen. Vor dem Testzentrum der Johanniter-Unfall-Hilfe bildeten sich aber zwischenzeitlich längere Schlangen, wie eine Sprecherin des Landesverbands mitteilte. Insgesamt rechneten die Verantwortlichen am Sonnabend mit mehr als 1.000 Tests. In den vergangenen Tagen waren bei den freiwilligen Tests im Schnitt 700 bis 900 Urlauber verzeichnet worden.

Corona Kompakt: Testpflicht bei Rückkehr aus Risikogebiet Hallo Niedersachsen - 06.08.2020 19:30 Uhr Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich künftig einem Corona-Test unterziehen. Außerdem: IG Bau beklagt mangelnde Disziplin am Bau und Blutkonserven werden knapp.







Testzentrum: 15 Mitarbeiter arbeiten in drei Schichten

Seit Sonnabend müssen sich Reisende auf das Coronavirus testen lassen, wenn sie aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehren. Alternativ können Fluggäste einreisen, wenn sie sich vor Abflug haben untersuchen lassen und ein negatives Testergebnis vorlegen, das nicht älter ist als 48 Stunden. Am Flughafen Hannover sind jeweils 15 Mitarbeiter der Johanniter im Einsatz. Sie arbeiten in drei Schichten, um Passagiere - etwa aus der Türkei oder dem Kosovo - rund um die Uhr testen zu können. Das Robert-Koch-Institut hat die Liste der Corona-Risikogebiete kürzlich erweitert. Neu hinzugekommen sind Regionen in Australien sowie in Bulgarien und Rumänien.

Flughafen Hannover: Viel los im Corona-Testzentrum NDR Info - Infoprogramm - 10.08.2020 10:50 Uhr Autor/in: Penzhorn, Bo Im Corona-Testzentrum am Flughafen Hannover ist Schlangestehen angesagt: Pflichttests und freiwillige Tests werden dort durchgeführt. Wie funktioniert das in der Praxis?







Am FMO zurzeit nur Türkei-Flüge betroffen

Auch der Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) sieht sich zum Start der Testpflicht gut gerüstet. Der erste Flug, für dessen Passagiere die Testpflicht gilt, landet laut FMO-Sprecher Detlef Döbberthin am Dienstag. An dem Flughafen seien aktuell lediglich die Verbindungen aus den türkischen Orten Adana, Kayseri und Zonguldak betroffen. Die bisherige Teststation für Reisende aus Risikogebieten wurde Döbberthin zufolge erweitert und umgebaut. Nach der Passkontrolle müssen nun alle Passagiere, die aus einem Risikogebiet kommen, durch die Teststation. Erst dann können sie ihr Gepäck abholen. Weitere durch ihre internationalen Flugverbindungen betroffene Flughäfen im Norden sind Bremen und Hamburg.

KVN rechnet mit deutlich mehr Tests

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) erwartet nun einen deutlichen Anstieg von Corona-Tests in Niedersachsen. Zuletzt habe sich in den Testzentren - etwa in Nienburg, Osnabrück, Zeven und Oldenburg - eine ein- bis zweistellige Anzahl von Menschen auf das Coronavirus untersuchen lassen, sagte Verbandssprecher Uwe Köster zu NDR 1 Niedersachsen. Die momentan zehn KVN-Test-Zentren seien aber gut vorbereitet, heißt es. Jede Station könne den Betrieb schnell ausweiten und bei Bedarf zehn Stunden am Tag öffnen. Es gebe darüber hinaus eine lange Liste mit Ärzten, die kurzfristig einsetzbar seien.

