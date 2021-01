Corona: Oppositionsparteien klagen vor Staatsgerichtshof Stand: 21.01.2021 06:54 Uhr Gibt es bei der Umsetzung der Corona-Verordnungen ein Demokratie-Defizit? Zumindest am Anfang? Darüber verhandelt heute der Staatsgerichtshof, Niedersachsens höchstes Verfassungsgericht.

Geklagt hatten die Oppositionsparteien Grüne und FDP - sie wenden sich gegen die Landesregierung. Beklagt wird, dass im April und Mai drei Verordnungen erlassen wurden, bei denen möglicherweise die Unterrichtungspflicht des Landtags nicht erfüllt wurde, die aber in der Landesverfassung verankert ist. Die Opposition sieht sich - gerade zu Beginn der Corona-Krise - von der Landesregierung ungenügend informiert und eingebunden.

Reicht es die Fraktionsvorsitzenden zu informieren?

Die Regierung informierte zwar die Spitzen der Fraktionen über die fortlaufenden Änderungen der Corona-Verordnungen. Vorab wurden aber nicht der Landtag als Ganzes und sämtliche Abgeordnete informiert. Nach Eingang der Klage beim Staatsgerichtshof änderte die Regierung ihre Praxis und informiert seitdem den Landtag über den Inhalt von Änderungen der Corona-Verordnung vorab. Eine Verpflichtung dazu sieht sie aber weiterhin nicht, wie das Gericht mitteilte. Am Freitag wird der Landtag in einer Sondersitzung über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche vom vergangenen Dienstag debattieren. Ein Urteil wird am Donnerstag nicht erwartet.

