Corona: Omikron-Variante setzt sich in Niedersachsen durch Stand: 18.01.2022 14:50 Uhr Durch Omikron schnellen die Inzidenzen in Niedersachsen steil nach oben. Auch die Klinikeinweisungen nehmen womöglich deshalb zu, heißt es vom Krisenstab. Geimpfte Schüler müssen sich wohl wieder testen.

Die Coronavirus-Variante Omikron dürfte inzwischen für nahezu alle Neuinfektionen in Niedersachsen verantwortlich sein. Vergangene Woche lag der Anteil laut Corona-Krisenstab bereits bei 95 Prozent. Die meisten kreisfreien Städte und Landkreise hätten inzwischen Inzidenzwerte über 300, sagte Krisenstabsleiter Heiger Scholz während der wöchentlichen Pressekonferenz am Dienstag. Besonders hoch seien die Werte im Bremer Umland, besonders in Delmenhorst und Verden. Ähnlich sei es im Hamburger Umland mit dem Landkreis Harburg.

Hospitalisierungen nehmen zu: Ist Omikron der Grund?

Zudem gebe es eine veränderte Lage in Niedersachsens Krankenhäusern, so Scholz. Dem Robert Koch-Institut zufolge steige die Zahl der Hospitalisierungen wieder an. Heute liege sie mit 5,2 erstmals wieder über einem Wert von fünf. Ob die Omikron-Welle der Grund dafür ist, ist Scholz zufolge noch unklar. "Wir müssen die nächsten Tage abwarten", sagte der Krisenstabsleiter. Positiv sehe es derzeit noch bei der Intensivbettenbelegung aus. Diese sei gesunken und deute darauf hin, dass die Delta-Welle ausschleiche. Dies werde sich aber durch die fünfte Welle wieder ändern.

400.000 Niedersachsen mit Janssen-Vakzin geimpft

Den neuen Anforderungen des Bundes bei Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sieht die Landesregierung gelassen entgegen. Demnach muss auch Janssen nun dreimal verabreicht werden, bevor jemand als "geboostert" gilt. In Niedersachsen haben laut Krisenstab rund 400.000 Menschen den Vektorimpfstoff bekommen, ein sehr hoher Teil sei doppelt geimpft.

Testpflicht für geimpfte Schüler wahrscheinlich

Angesichts der wesentlich ansteckenderen Omikron-Variante wird an den Schulen zum Halbjahreswechsel Anfang Februar wohl eine Testpflicht für Geimpfte eingeführt. Regierungssprecherin Anke Pörksen sagte auf Nachfrage in der Pressekonferenz am Dienstag, dass dies sehr wahrscheinlich sei. Zweimal geimpfte Kinder und Jugendliche müssten sich dann dreimal wöchentlich vor Unterrichtsbeginn auf eine Corona-Infektion testen. "Geboosterte" Schüler seien davon voraussichtlich ausgenommen.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 18.01.2022 | 19:30 Uhr