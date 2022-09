Corona: Omikron-Impfstoff ist nur für Auffrischungs-Impfungen Stand: 01.09.2022 13:33 Uhr In rund zwei Wochen könnten die Menschen in Niedersachsen den ersten auf Omikron angepassten Corona-Impfstoff erhalten. Die Europäische Arzneimittel-Agentur will heute über die Zulassung entscheiden.

Gibt die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) grünes Licht, können bald die ersten Impfungen erfolgen. In Niedersachsen würden die ersten Menschen frühestens in der Woche vom 12. September mit dem neuen Vakzin geimpft werden können, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums. Die neuen Corona-Impfstoffe, die an die Omikron-Variante BA.1 angepasst wurden, sind nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ausschließlich für Auffrischungsimpfungen geeignet - dafür haben die Hersteller die Zulassung beantragt. Für die Grundimmunisierung können die Impfstoffe nicht eingesetzt werden - dafür stehen die bisher eingesetzten Vakzine bereit.

VIDEO: Für wen ist eine vierte Corona-Impfung sinnvoll? (23.08.2022) (4 Min)

Wer bekommt den neuen Impfstoff?

Zwischen der letzten Corona-Impfung oder einer Infektion müssen nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums mindestens sechs Monate vergangen sein. Das engt den Kreis der Menschen, die für eine Impfung mit dem neuen Vakzin infrage kommen, weiter ein. Aus diesem Grund wird es für eine Impfung mit dem neuen Impfstoff auch keine Wartelisten geben. Der Bund erwartet im Falle der Zulassung rund 14 Millionen Dosen der angepassten Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna ab der kommenden Woche. Arztpraxen können ihn laut KBV bis Dienstag anfordern.

An BA.5 angepasster Impfstoff könnte bald folgen

Unklar sei bislang allerdings, wie viele Ärztinnen und Ärzte die Impfstoffe überhaupt bestellen werden, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Denn schon ab Ende September oder Anfang Oktober könnte ein Impfstoff verfügbar sein, der an die aktuell vorherrschenden Corona-Varianten BA.4 und BA.5 angepasst ist. Einen Antrag auf Zulassung für diesen Impfstoff hatte das Mainzer Unternehmen Biontech Ende August bei der EMA gestellt. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wird Deutschland von diesem Impfstoff "sehr zügig nach der Zulassung" eine erste Lieferung von 9,5 Millionen Dosen erhalten.

Lauterbach: Risikogruppen sollten nicht auf neues Vakzin warten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) empfiehlt Risikogruppen jedoch, nicht auf den BA.5-Impfstoff zu warten. Auch der Impfstoff gegen BA.1 wirke "deutlich besser gegen die derzeit vorherrschende BA.5-Variante als der Impfstoff der ersten Generation", heißt es in einem Schreiben an Ärzte und Impfzentren. Bei dem BA.1-Impfstoff handelt es sich nach Angaben der KBV um eine Kombination aus dem Originalimpfstoff und einer an BA.1 angepassten Komponente. Erstmals könnten Arztpraxen in der kommenden Woche auch den ersten sogenannten Totimpfstoff des Herstellers Valneva bestellen. Dieser ist allerdings noch nicht an die Omikron-Variante angepasst, so die KBV.

77,7 Prozent der Niedersachsen sind grundimmunisiert

In Niedersachsen sind 79,9 Prozent der Bevölkerung bislang mindestens einmal geimpft, 77,7 Prozent haben die Grundimmunisierung mit zwei Impfungen, 66,7 Prozent haben mindestens eine Auffrischungsimpfung und 11,8 Prozent die zweite. In allen Bereichen liegt Niedersachsen damit über dem Bundesdurchschnitt. Das Land erhält in der Regel etwa ein Zehntel der bundesweiten Impfstoffmenge.

