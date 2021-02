Corona: Niedersachsen will Impfkapazitäten erhöhen Stand: 25.02.2021 08:34 Uhr In Niedersachsen sollen die Impfzentren ihre Kapazitäten ausbauen, um mit den Corona-Impfungen schneller voranzukommen. Ziel seien 200 Impfteams, so das Gesundheitsministerium.

Derzeit seien in Niedersachsen rund 120 Impfteams im Einsatz. Der Ausbau soll an die angekündigten Impfstofflieferungen angepasst werden. In Niedersachsen waren zuletzt knapp 17.000 Impfungen pro Tag gespritzt worden. Bis zu 20.000 Impfungen täglich wären mit den vorhandenen Ressourcen in den 50 Impfzentren möglich.

Höhere Impfrate ab März

"Da ist durchaus noch Luft nach oben", sagte ein Ministeriumssprecher. Ab März sollen die Impfzahlen deutlich höher liegen. Die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, hatte zuletzt gesagt: "Wir impfen alles, was wir an Impfstoff geliefert bekommen, auch zeitnah weg." Das gelte auch für AstraZeneca.

